Kahden ryhmän sunnuntaista välienselvittelyä Lahdessa tutkitaan murhana

Keskusrikospoliisi tutkii kahden ryhmän välistä välienselvittelyä, jossa kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui. Väkivaltainen kohtaaminen tapahtui Lahdessa sunnuntaina, kertoo KRP.

Poliisin mukaan ainakin osalla mukana olleista henkilöistä on kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tapausta tutkitaan murhana ja murhan yrityksenä.

– Poliisin tiedon mukaan välienselvittelyssä mukana olleista ainakin osalla on kytkös järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Käsityksemme mukaan ulkopuoliset eivät ole olleet vaarassa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo KRP:stä tiedotteessa.

Tapauksessa on useita epäiltyjä, joista suurimman osan poliisi on tavoittanut. Tutkinta jatkuu teknisellä tutkinnalla sekä todistajien ja epäiltyjen kuulemisilla. Keskusrikospoliisin yhteistyökumppanina on Hämeen poliisilaitos.

Teon motiivia selvitetään, kertoo poliisi.

STT

Kuvat: