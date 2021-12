Kahvilaketjureaktion alkutahdit: Starbucksin työntekijät järjestäytyvät ensimmäistä kertaa ammattiliittoon Yhdysvalloissa

Kahden Starbucks-kahvilaketjun kahvilan työntekijät ovat päättäneet ammattiliittoon järjestäytymisestä äänestyksessä Buffalossa New Yorkin osavaltiossa. Tuloksista kerrottiin torstaina paikallista aikaa. Starbucksin kahvilatyöntekijät järjestäytyvät nyt ensimmäistä kertaa ammattiliittoon Yhdysvalloissa.

Kanadan rajan lähellä sijaitsevassa kahvilassa liittoaikeita puoltanut työntekijä Casey Moore kertoi kahvilaketjun tehneen voittamisen lähes mahdottomaksi. Ketjun onkin kerrottu käyttäneen huomattavia resursseja vakuuttaakseen työntekijät äänestämään liittoaikeita vastaan.

– Olemme nyt ensimmäinen liittoon kuuluva Starbucks Yhdysvalloissa. Tuntuu siltä kuin olisimme maailman huipulla, Moore iloitsi läpi menneen äänestyksen jälkimainingeissa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kansallisen työsuhdeviranomaisen NLRB:n mukaan valtaosa kahden kahvilan henkilöstöstä äänesti järjestäytymisen puolesta. Tulos pitää kuitenkin vielä vahvistaa.

Tunnelmaa Buffalossa latisti kuitenkin se, että yhden liittohaaveita elätelleen ketjun kahvilan työntekijät äänestivät järjestäytymistä vastaan, NLRB ilmoitti. Kaikkiaan kolme paikallista kahvilaa on suunnitellut viime aikoina järjestäytymistä.

Yhtiön toimet saavat kritiikkiä

Ammattiliiton johtajat olivat kritisoineet Starbucksin toimia järjestäytymiseen tähtäävän vaalikampanjan aikana. Heidän mukaansa ketjun toiminta on ollut ristiriidassa brändin edistyksellisen imagon kanssa.

Liittoaikeita tukevien mukaan ketju on lähettänyt paikan päälle noin 200 johtohenkilöä, jotka ovat kiertäneet alueen kahviloissa elokuusta lähtien. Nähtävästi ketju oli pyrkinyt voittamaan puolelleen niitä työntekijöitä, jotka eivät olleet vielä tehneet päätöstä suuntaan tai toiseen.

Äänestyksen järjestäjien mukaan Starbucks pyrki myös kiireen vilkkaa palkkaamaan lisää henkilökuntaa äänestyksen alla. Lisäksi yhtiön on väitetty lähettäneen työntekijöille viestejä ja sähköposteja, joissa kehotetaan äänestämään liittoaikeita vastaan.

Barista James Skretta kertoi aiemmin tässä kuussa uskovansa ketjun toimien saaneen monet äänestämään järjestäytymisen puolesta.

Ketju on painottanut, ettei se ole liittoja vastaan. Ketju on kuitenkin väittänyt, etteivät työntekijöiden esiin nostamat ongelmat oikeuta järjestäytymistä ammattiliittoon.

”Starbucks pelkää ketjureaktiota”

Työntekijät ovat nykyisellään aiempaa itsevarmempia Yhdysvalloissa. Massachusettsin yliopiston Amherstin kampuksen työvoima-asiantuntijan Cedric de Leonin mukaan työntekijöiden neuvotteluvoima onkin tällä hetkellä erityisen korkealla.

De Leonin mukaan lähes 9 000 kahvilasta koostuva maailmankuulu kahvilaketjukin pelkää yksittäisten kahviloiden liittoaikeita, koska niistä voi lähteä käyntiin ketjureaktio yhtiön sisällä.

– Se on jo alkamassa, hän sanoi AFP:lle.

Näkyviä työtaistelutoimia on ollut myös muissa yhtiöissä. Syksyn aikana esimerkiksi traktorivalmistaja John Deere & Co:n työntekijät menivät viiden viikon mittaiseen lakkoon.

Samaan aikaan noin 4,2 miljoonaa yhdysvaltalaista jätti työnsä pelkästään lokakuussa. Massairtisanoutumisilmiötä on kutsuttu Suureksi irtisanoutumiseksi. Liikehdintä on kiristänyt työmarkkinoita entisestään.

Amazonilla täytyy järjestää uusi äänestys

Yhdysvalloissa on seurattu tänä vuonna myös toisen suuryhtiön työntekijöiden järjestäytymisäänestysprosessia. Verkkokauppajätti Amazonin Alabamassa sijaitsevan Bessemerin varastokeskuksen työntekijät äänestivät huhtikuussa ylivoimaisesti liittoaikeita vastaan.

Runsas viikko sitten yhdysvaltalaisviranomaiset kuitenkin määräsivät, että samaisella varastokeskuksella on järjestettävä uusi äänestys siitä, voivatko keskuksen työntekijät järjestäytyä ammattiliiton. Viranomaisten mukaan verkkokauppajätti oli rikkonut sääntöjä äänestyksen yhteydessä.

Yhtiön oli muun muassa väitetty antaneen ymmärtää, että se piti kirjaa äänestäneistä työntekijöistä. Lisäksi yhtiön on väitetty pommittaneen työntekijöitä ammattiliiton vastaisilla viesteillä.

Liittohaaveet ovat levinneet myös Amazonin sisällä ja ammattiliittoon järjestäytyminen on ollut tapetilla ainakin New Yorkissa sijaitsevassa varastokeskuksessa.

STT

Kuvat: