Kaisan baari sulkee ovensa aatonaattona – legendaarinen kahvila ehti palvella ihmisiä samassa paikassa lähes 60 vuotta

Pala salolaista kahvilakulttuuria jää tänä jouluna historiaan, kun Kaisan baari sulkee lopullisesti ovensa 23. joulukuuta. Legendaarinen kahvila ehti palvella salolaisia lähes 60 vuotta.

Kaisan baarin yrittäjä Matti Tuominen päätyi haikeaan ratkaisuun yhdessä vaimonsa Katja Vänttisen kanssa.

– Korona on kurittanut meitä niin paljon, että miinuksella on menty jo pari vuotta. Ei sellaista voi ikuisesti katsoa, kun olemme kuitenkin antaneet kaikkemme, Tuominen toteaa.

– Päätimme tehdä tämän ratkaisun nyt, kun tyttäremme ovat 13- ja 15-vuotiaat, että ehdimme ennen heidän aikuistumistaan viettää enemmän perheen yhteistä aikaa, hän jatkaa.

Kahvila on ollut yrittäjäpariskunnalle elämäntapa. Kaisan baari on tunnettu siitä, että sen ikkunoista tuikkivat valot joka päivä jo aamuviidestä lähtien. Iltaisin ovet ovat auki kahdeksaan saakka lauantaita lukuun ottamatta. Kaisa on ollut kiinni perinteisesti vain joulupäivänä ja juhannuksena.

Kaisan baari on Salossa käsite. Ulkopaikkakuntalaiselta kahvila jää helposti huomaamatta, sillä sen nimeä ei lue missään. Paikka on vain tiedettävä.

Kaisa tunnetaan miljööstään, joka on kuin suoraan Kaurismäki-elokuvasta. Kahvilan seiniä ovat vuodesta 1979 lähtien koristaneet suuret kartat, ja puinen myyntitiski on samalta vuodelta. Jo useampi sukupolvi on hörppinyt kahvia pöydissä, joiden pintaan on painettu merikortteja.

– Nämä Askon karttapöydät ovat legendaarisia. Ne ovat peräisin 1970-luvulta, kertoo Matti Tuomisen äiti Sirkka-Liisa Tuominen.

Kaisan baarin perusti vuonna 1962 nykyiselle paikalleen Mariankatu 18:aan Matti Tuomisen isoäiti Kaisa Tuominen.

– Kaisa oli kotirouva, mutta myös armoitettu pitokokki. Legenda kertoo, että kun Kekkonen tuli Saloon, Kaisa piti saada laittamaan ruokaa, Matti Tuominen tarinoi.

Kaisan suuri haave oli saada joskus oma baari.

– Kaisa ehti perustaa yrityksen, ja tänne hän myös kuoli yllättäen vuonna 1963, työnsä ääreen, Matti Tuominen toteaa.

Kun Kaisa kuoli, kahvilan ovet suljettiin. Hänen poikansa Olli Tuominen oli merimies ja juuri merellä, mutta tiedon saatuaan hän ilmoitti heti, että baari on saatava auki ja hän lähti palaamaan kotiin. Niinpä vuonna 1963 kahvilaa alkoivat pitää Olli ja Sirkka-Liisa Tuominen. Matti Tuominen on ollut mukana yrityksessä 1990-luvun alusta lähtien.

Kaisan baari ei ole koskaan ollut olutkuppila, vaan sen päätuote on aina ollut kahvi. Alkuaikoina baarista sai myös ruokaa.

Vanha lehti-ilmoitus kertoo, että Kaisan baari Mariankadun ja Turuntien risteyksessä on 1.6.1962 lähtien auki ympäri vuorokauden. Sirkka-Liisa Tuominen muistaa yöaukiolon hyvin.

– 1960-luvun alkupuolella tulivat ensimmäiset yökahvilat. Sellainen oli Salon lisäksi ainakin Forssassa. Ihmiset ajoivat rinkiä yökahviloiden välillä, hän kertoo.

Öisin Kaisan baarissa kävivät rekka-autojen ja linja-autojen kuljettajat sekä nuoriso. Baari sijaitsi tuolloin aivan valtatien varrella, sillä Salon ohikulkutie rakennettiin vasta vuonna 1977.

– Kahvilan edessä oli parkissa rekkoja Saloralle asti, Matti Tuominen mainitsee.

Baari perustettiin Salon Auton uuteen liiketaloon, ja vuoteen 1979 asti se oli puolet nykyistä pienempi. Tuolloin kahvilaan tehtiin laajennus ja se sai lisätilaa entisistä autokaupan tiloista.

Kaisan baarissa on säilynyt paljon vanhaa tavaraa, jota Matti Tuominen on viime viikkoina pikku hiljaa myynyt pois. Hän näyttää esimerkkinä vielä paketissa olevia portsarin natsoja.

– Ne ovat yökahvilan ajoilta, jolloin ovella oli portsari. Työntekijöitä oli tuolloin enimmillään 24, hän kertoo.

Vilkasta aikaa kahvilalle olivat myös Nokian menestyksen vuodet.

– Kun Nokia hiljeni, kova liikenne aamukuuden aikaan hiljeni, Tuominen toteaa.

Kaisan baari on aina ollut erityisesti miesten suosiossa. Sen tavaramerkkinä on ollut, että luettavissa on runsas valikoima tekniikka- ja autolehtiä.

Kahvilalla on oma uskollinen kävijäkuntansa, josta osa on käynyt siellä jopa 1960-luvulta lähtien.

– He joutuvat etsimään nyt itselleen uuden kantapaikan, Tuominen pahoittelee.

Kun Kaisan ovet suljetaan, Katja Vänttinen aikoo palata entiseen ammattiinsa hoitoalalle. Matti Tuominen ei vielä tiedä, mitä tulevaisuus tuo.

– Minä lähden varmaan ainakin pilkille, hän arvelee.