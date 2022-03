Kaivattuja parannuksia

Somerolla on jo pitkään toivottu parannusta jätevesien hoitoon, jotta puhdistamon ohi juoksutettavista jätevesistä päästäisiin eroon. Asiaa on pohdittu, selvitetty ja suunniteltu vuosia, nyt alkaa myös tapahtua.

Someron kaupungin omistama vesiyhtiö Someron Vesihuolto suunnittelee parhaillaan noin kolmen miljoonan euron investointeja. Miljoonainvestointien tavoitteena on, että ohijuoksutuksia jouduttaisiin tulevaisuudessa tekemään vain erittäin harvinaisissa poikkeustilanteissa.

Jätevesien ohijuoksutukset ovat olleet Somerolla ongelmana nimenomaan kovien sateiden aikana. Kovilla sateilla sadevettä pääsee viemäreihin jäteveden sekaan, jolloin erityisesti keskustassa Kirkkojärven tuntumassa sijaitseva Akustin pumppaamo on kovilla.

Kun sadevettä on tulvinut viemäreihin, on Akustin pumppaamolta jouduttu juoksuttamaan jäte- ja sadeveden sekoitusta Kirkkojärveen. Keskustan keskeisimpään järveen on näin valunut puhdistamatonta jätevettä, jonka määrä on vaihdellut sademäärien mukaan.

Akustin pumppaamon tilannetta parannetaan uusilla siirtoviemäreillä, joiden myötä pumppaamon kyky johtaa jätevettä eteenpäin jätevedenpuhdistamolle paranee huomattavasti. Pumppaamon ja puhdistamon väliin tulee kaksi uutta siirtoviemäriä. Niiden ansiosta Kirkkojärveen päätyvät ohijuoksutukset laskevat radikaalisti.

Parannuksia on tulossa myös jätevedenpuhdistamolle, jota saneerataan 1,5 miljoonalla eurolla. Neljän uuden hiekkasuodattimen myötä puhdistamo pystyy ottamaan tunnissa vastaan tuplasti enemmän jätevettä kuin tällä hetkellä. Samalla laitoksen puhdistusteho muun muassa typen osalta paranee.

Kolmen miljoonan euron investointi on Someron Vesihuollolle iso, sillä samaan aikaan vanha viemäriverkko edellyttää jatkuvia kunnostustoimia. Puhdistamoon ja Akustin pumppaamoon tehtävät investoinnit tulevat väistämättä näkymään myös kuluttajien jätevesilaskuissa.

Ympäristöviranomaiset ovat jo pitkään vaatineet Someron Vesihuollolta toimia ohijuoksutusten lopettamiseksi. Ohijuoksutukset ovat puhuttanet ja huolestuttaneet Somerolla myös asukkaita ja päättäjiä.

Nyt suunnitelluille investoinneille ei siten ole vaihtoehtoja, sillä puhdistamattomat jätevedet eivät kuulu luontoon edes sadeveden laimentamina.