Kaapo Kakko jatkoi hyvää pistevirettään NHL:ssä

New York Rangersin suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko on vahvassa pistevireessä jääkiekon NHL:ssä. Suomen aikaa varhain torstaina Kakko antoi kaksi maalisyöttöä, kun Rangers nappasi 4-1-kotivoiton Philadelphia Flyersista.

Kakko on kerännyt seitsemässä viime pelissään kahdeksan pistettä (3+5). Flyersia vastaan Kakko syötti Jacob Trouban ylivoimalla viimeistelemän ottelun avausmaalin. Toisessa erässä Kakko syötti Chris Kreiderin tekemän 3-0-osuman.

– Tuntuu hienolta. Mielestäni pelaamme tällä hetkellä loistavasti, Kakko sanoi NHL:n kotisivuilla.

Kakko on viimeistellyt kaikki tämän kauden pisteensä seitsemässä tuoreimmassa ottelussaan.

Tappio oli Flyersille seitsemäs peräkkäinen. Rangers on voittanut yhdeksästä viime pelistään kahdeksan.

Annunen ehti hallille kesken pelin

Edmon Oilersin suomalaispuolustaja Markus Niemeläinen pelasi uransa ensimmäisen NHL-ottelun, kun Oilers voitti kotonaan Pittsburgh Penguinsin 5-2. Niemeläinen sai peliaikaa runsaat kymmenen minuuttia.

– Olin alussa hermostunut, mutta oli kuitenkin hauskaa, ja saimme hyvän voiton, Niemeläinen sanoi Oilersin kotisivuilla.

Hän kertoi olleensa ruokakaupassa, kun kutsu NHL-peliin tuli.

– Menin jäähallille ja pakkasin tavarani. Sitten suuntasin asunnolleni, pakkasin ja lähdin Los Angelesiin, koska minulla oli aikainen lento seuraavana päivänä, lehdistötilaisuudessa supertähti Connor McDavidin vieressä istunut Niemeläinen kertasi.

Oilersin Jesse Puljujärvi keräsi ottelussa yhden syöttöpisteen ja joukkueen maalivahti Mikko Koskinen 32 torjuntaa.

Colorado Avalanchen Justus Annusella oli Niemeläistäkin värikkäämpi saapuminen NHL:n kirkkaisiin valoihin AHL:stä.

NHL:n mukaan suomalaismaalivahti Annunen sai komennuksen vieraspeliin Toronto Maple Leafsia vastaan niin viime tipassa, että hän ehti paikalle vasta toiseen erään.

Peliaikaa Annunen ei saanut, sillä 3-8-vierastappiossa Avalanchen maalilla pelasi Jonas Johansson. Toronton supertähti Auston Matthews viimeisteli hattutempun.

Seattle Krakenin Joonas Donskoi sai syöttöpisteen, kun joukkue hävisi voittolaukauskisan jälkeen vieraissa Detroit Red Wingsille 3-4.

https://www.nhl.com/news/philadelphia-flyers-new-york-rangers-game-recap/c-328345258

https://www.nhl.com/oilers/news/game-recap-oilers-5-penguins-2/c-328537612

https://www.nhl.com/news/colorado-avalanche-toronto-maple-leafs-game-recap/c-328345270

Tapio Keskitalo

STT

Kuvat: