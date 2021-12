Kaksi pidätettiin Itämeren rahtialusturman vuoksi – kaksikkoa epäillään muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta ja ruorijuoppoudesta

Ruotsissa kaksi ihmistä on pidätetty maanantaina tapahtuneen rahtialuksien törmäyksen vuoksi. Kaksikkoa epäillään törkeästä ruorijuoppoudesta, törkeästä huolimattomuudesta meriliikenteessä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta, kertoo Ruotsin rannikkovartiosto.

Rannikkovartiosto ei yksilöinyt, epäilläänkö kummakin syyllistyneen kaikkiin kolmeen epäiltyyn tekoon. Pidätettynä on vuonna 1991 syntynyt Britannian kansalainen ja vuonna 1965 syntynyt Kroatian kansalainen.

Brittiläinen Scot Carrier -alus ja tanskalainen Karin Höj -laiva törmäsivät maanantaina aamuyöllä Itämerellä Ruotsin etelärannikolla sijaitsevan Ystadin ja tanskalaisen Bornholmin saaren välillä. Törmäyksessä kaatuneesta tanskalaisesta rahtialuksesta löytyi kuolleena yksi ihminen.

Yksi ihminen on edelleen kateissa.

Brittialuksen epäillään törmänneen tanskalaiseen

Rahtilaivat purjehtivat maanantaina aamuyön tunteina samaan suuntaan, kunnes ne törmäsivät noin kello 3.30 paikallista aikaa. Alustavien tietojen perusteella kovaa vauhtia liikkunut brittialus törmäsi tanskalaisalukseen, joka kiepahti heti ympäri.

Pidätetyt olivat brittialuksella.

Tanskalainen Karin Höj -alus on 55 metriä pitkä, kun taas brittiläinen Scot Carrierin pituus on 90 metriä. Kaatunut Karin Höj yritetään tiistain aikana saada hinattua läheiseen Skillingen satamaan Ruotsissa, missä sitä yritetään kääntää.

Karin Höj oli meriliikennettä seuraavan Marinetrafficin mukaan matkalla Ruotsin Södertäljesta Tanskan Nyköbing Falsteriin. Brittialus oli taas matkalla Latvian Salatsista Skotlannin Montroseen.

Scot Carrier on rakennettu vuonna 2018, tanskalaisalus vuonna 1977. Scot Carrierin omistaa brittiläinen merenkulkuun erikoistunut yritys Scotline Ltd, tanskalaisaluksen puolestaan Rederiet Höj -tanskalaisyritys.

