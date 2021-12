Kaksi rahtialusta törmäsi Itämerellä – toinen aluksista uppoamassa

Kaksi rahtialusta on törmännyt toisiinsa Itämerellä Ruotsin etelärannikolla sijaitsevan Ystadin ja tanskalaisen Bornholmin saaren välillä.

Toinen aluksista on brittiläinen, toinen tanskalainen. Tanskalaisen aluksen kerrotaan kaatuneen ja alkaneen upota.

Kahden tanskalaisaluksessa olleen ihmisen pelätään joutuneen veteen, mutta varmoja tietoja asiasta ei ole. Pelastustyöt ovat yhä kesken.

Paikalle on saapunut useita pelastusaluksia ja helikoptereita Tanskasta ja Ruotsista.

Onnettomuuden syy ei ole vielä tiedossa.

STT