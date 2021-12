Jos koripallo-ottelua tilastoitaisiin kori korilta jääkiekon tapaan sulkumerkintöjä käyttäen, olisi Vilppaan Suomen cupin jatkopaikan tuoneen 92–71-puolivälierävoiton alku Kotkassa näyttänyt seuraavalta:

0.42 Mikko Koivisto (Jeremiah Wood) 3–3.

1.33 Marcus LoVett (Wood) 7–5.

2.24 Bryan Griffin (Wood) 7–7.

Hetkeä myöhemmin lisää:

4.00 Griffin (Wood) 12–13.

4.49 Wood (Trey Niemi) 14–15.

5.26 Perttu Blomgren (Wood) 14–18.

6.29 Wood 16–20.

7.09 LoVett (Wood) 16–22.

Ja niin edelleen. Kunnes päästään lopputulemaan, jossa 36-vuotias Wood keräsi jo hyvissä ajoin päätösneljänneksen alussa varmistuneen tripla-tuplan 20 pisteellä, 13 levypallolla ja 11 syötöllä.

Tripla-tuplia nähdään koko korisliigakauden aikana keskimäärin yhdestä kahteen ja lähes aina jonkun muun kuin vitospaikan pelaajan tekemänä. Vähintään 20 pisteen saldolla sitä tapahtuu jo todella harvoin.

Toistoksihan tämä menee, mutta Woodin merkitys Vilppaalle on valtava. Hänen pelatessaan joukkue on voittanut tällä kaudella seitsemän ja hävinnyt kaksi ottelua. Ilman häntä on tullut yksi voitto ja viisi tappiota. Joukkueen plusmiinustilastossa mies on ottelukeskiarvolla mitaten selkeä ykkönen.

Wood pitää Korisliigan syöttötilastossa neljättä sijaa, ja peliaikaan suhteutettuna hän on hyvin lähellä kärkeä. Ja nyt puhutaan siis sentteristä: korkeimmalla syöttötilastossa ei-takamiehistä on Woodin jälkeen Tuukka Kotti, jonka sijaluku on 17:s.

– Olen toipunut loukkaantumisesta sataprosenttiseen kuntoon, mutta ottaa aikansa tulla takaisin peliin ja joukkueen mukaan, Wood kommentoi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Tuo aika on nähtävästi jäänyt jo taakse.

Jottei jäisi kuvaa ihan pelkästään yhden miehen show’sta, voi Vilppaan todeta olleen kokonaisuudessaankin Kotkassa hyvä. Osittain asiat – etenkin Woodin ensimmäisen puoliajan syöttöklinikka – etenivät KTP:n puolustuksen suosiollisella avustuksella, mutta salolaiset hoitivat hommat enimmäkseen laadukkaasti.

Ensimmäisen puoliajan hallinnan jälkeen tilanne näytti hetken tukalalta. KTP tuli lähes rinnalle, ja virhevaikeudet näyttivät tekevän vierailijoiden hommasta hankalan. Griffinillä oli pian kolmannen jakson alun jälkeen kolme ja Brian Fobbsilla jo neljä virhettä.

Vilpas pystyi hoitamaan kolmannen neljänneksen suunnilleen tasapistein, ja päätösneljänneksen ensimmäiset viisi minuuttia menivätkin sitten vieraille 4–15.

– Neljännen jakson puolustaminen ja järkevä hyökkääminen tämän pelin meille käänsi. Eihän meillä hyökkäämisessä kauheasti ongelmia ollut, puolustuksessa tietyt asiat, näki Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen.

Kaasua pohjaan alusta asti pistäneen takamiehen Marcus LoVettin ilta oli täynnä tapahtumia: 21 pelitilanneheittoa kolmella syötöllä ja kolmella menetyksellä ryyditettynä. LoVett pelasi yli 36 minuuttia, kun Roope Ahonen oli vatsatautisena sivussa.

Vilpas etenee siis Helsingin Urhea-hallissa 14.–15. tammikuuta pelattavaan lopputurnaukseen. Välierävastustaja on Karhubasket, joka päihitti edelleen ilman kolmea takamiestään pelaten Katajan 81–61. Toinen välieräpari on Seagulls–Lahti Basketball.

Suoranaista cup-huumaa ei puolivälierissä koettu. Neljän ottelun yleisökeskiarvo oli hieman yli 300.

– Cupin panos on jonkinmoinen, ja tietysti lähdetään voittoa tavoittelemaan. Ehkä se myös kertoo kiinnostuksesta, ettei täällä ihan ruuhkaksi asti yleisöä tänään ollut, Toiviainen pyöritteli.

MIESTEN SUOMEN CUPIN PUOLIVÄLIERÄ

KTP–Vilpas 71–92 (21–27, 19–21, 18–17, 13–27)

KTP:n pisteet/levypallot: Remu Raitanen 17/6, Vili Nyman 12/3, Urald King 10/5, Antwon Lillard 9/2, Flenard Whitfield 9/5, Joonas Lehtoranta 8/1, Roydell Brown 6/5, Topias Kuukkanen 0/3, Joni Herrala 0/2.

Vilpas: Marcus Lovett Jr. 25/5, Bryan Griffin 20/8, Jeremiah Wood 20/13/11 syöttöä, Perttu Blomgren 9/7, Trey Niemi 6/2, Mikko Koivisto 6/3, Brian Fobbs 3/1, Niilo Kärkkäinen 3/0.

Levypallot: 37–42

Syötöt: 16–18

Menetykset: 13–11

Heittoprosentit:

1 p: 72–66

2 p: 47–53

3 p: 27–43

Erotuomarit: Miltos Ioannidis, Lauri Jäämaa, Ariadna Chueca Moreno.

Yleisöä: 132

OHO!

Jeremiah Wood antoi kymmenen Vilppaan kolmestatoista ensimmäisestä koriin johtaneesta syötöstä.

Vilppaan seuraava ottelu (Korisliigaa): ke 15.12. Kobrat–Vilpas kello 18.30 Lapuan urheilutalolla