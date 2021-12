Kanarialla määrättiin yli 30 000 ihmistä pysymään sisällä tulivuoren kaasujen vuoksi

Espanja määräsi maanantaina yli 30 000 ihmistä pysymään sisätiloissa Kanarian La Palman saarella tulivuoren myrkkykaasujen vuoksi. Cumbre Vieja -tulivuori on purkautunut saarella jo kuukausia.

Hiljaisemman vaiheen jälkeen vuori aktivoitui uudelleen sunnuntaina, kun sen kraatterista kuultiin useita räjähdyksiä. Vuoresta purkautui valtava savu- ja tuhkapilvi.

La Palmalla kolmen kunnan asukkaat määrättiin sulkeutumaan sisälle ilmaan päässeen rikkidioksidin vuoksi.

Kenenkään ei tiedetä kuolleen syyskuussa alkaneiden purkausten vuoksi, mutta yli 2 800 rakennusta on tuhoutunut EU:n seurantapalvelun Copernicuksen mukaan. Tuhansia ihmisiä on joutunut evakkoon kodeistaan.

Kanariansaaret ovat suomalaistenkin turistien suosiossa, mutta La Palma ei ole matkailijoiden keskeisiä kohteita.

STT

