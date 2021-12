Kansainvälinen jääkiekkokalenteri venyy ja paukkuu – Nuoret Leijonat kärkkyy koronan kurittamia MM-kisoja

Maajoukkueiden kansainvälinen jääkiekkokalenteri venyy ensi vuonnakin äärimmilleen, kun koronapandemian taklaamia arvokisoja koetetaan sovitella toiseen ajankohtaan. Keskiviikkona Kanadassa äkisti keskeytetty alle 20-vuotiaiden miesten MM-turnaus pelataan ensi kesäkuussa – tai sitten ei.

Kun Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF piti Edmontonissa tiedotustilaisuutta MM-turnauksen keskeyttämisestä, liiton uusi puheenjohtaja Luc Tardif väläytti kisojen uudeksi ajankohdaksi kesäkuuta. Kesälle yritetään mahduttaa myös tammikuulle Ruotsiin suunnitellut, jouluna perutut alle 18-vuotiaiden naisten MM-kisat.

IIHF:n hallituksen suomalaisjäsen Heikki Hietanen kertoo, että MM-kisojen maali on monen mutkan takana.

– Tahtotila IIHF:ssa on, että sekä miesten U20:n ja naisten U18:n MM-kisat järjestettäisiin. Haetaan mahdollisia kisajärjestäjiä, ja turnausajankohdan pitäisi sopia eri osapuolille. Kovin lähelle kevättä turnauksia ei kannata sijoittaa, sillä toukokuu on arvokisojen kannalta ruuhkainen, Hietanen sanoo mainitsematta nimeltä Tampereen uudessa areenassa pelattavia MM-kisoja.

Yhtälössä kannattaa yhä ottaa huomioon yksi muuttuja.

– Meidän pitää tietää tarkkaan koronatilanteesta, Hietanen lisää.

Ei paljon liikkumavaraa

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela toivoo, että alle 20-vuotiaiden miesten ja alle 18-vuotiaiden naisten turnaukset päätyvät MM-kalenteriin.

– Olisi hienoa, jos MM-kisoille löytyisi korvaavat ratkaisut. Kesä on nähdäkseni ajankohtana ainoa vaihtoehto, mutta ihan helppoa siirtäminen sinnekään ei tule olemaan, Nummela muotoilee.

Varsinkin alle 20-vuotiaiden miesten MM-kisoille perinteinen ajankohta vuodenvaihteen molemmin puolin on ollut 44 vuotta itsestäänselvyys.

– Keskeinen kysymys on, miten pelaajat suhtautuvat siirtomahdollisuuteen, olisivatko he valmiita pelaamaan. Heidän täytyisi arvioida muita sitoumuksiaan tulevaan kauteen ja seuraansa, missä sitten pelaavatkin, Nummela kuvailee.

Miesten MM-turnaus pelattiin tänä vuonna koronan vuoksi Latvian Riiassa poikkeuksellisen myöhään, 21. toukokuuta-6. kesäkuuta.

Lisälennoista jälkilaskua

Red Deerissä MM-alkulohkoaan pelanneen Ruotsin pelaajat ovat kritisoineet kirpeästi Kanadan-turnauksen koronajärjestelyjä. Koronakuplasta saa heidän kertomuksissaan ylimalkaisen kuvan.

Nummela ei ota kantaa, tehtiinkö MM-valmisteluissa suoranaisia virheitä.

– On tärkeää, että IIHF ja kiekkoperhe katsovat eteenpäin, jotta otetaan kaikki mahdollinen oppi siitä, että mikä ei toiminut järjestelyissä, ja että oppeja hyödynnetään tulevan kevään arvokisoissa.

MM-kisojen keskeyttäminen oli sinänsä perusteltu ratkaisu.

– Taustalla oli lääkärien suositus kisojen keskeyttämisestä. Koronatilannehan muuttui todella nopeasti uuden virusvariantin myötä, Nummela kertoo.

Hän sai torstain vastaisena yönä Edmontonista Suomen joukkueen GM:ltä Kimmo Oikariselta viestin, että Nuoret Leijonat lentää Kanadan Calgarysta Saksan Frankfurtiin perjantaina. Jatkoyhteyksistä ei vielä tuolloin ollut tietoa, mutta joukkue on Suomessa uuteenvuoteen mennessä.

Nummela ei osannut arvioida, paljonko ylimääräiset lennot aiheuttavat liitolle lisäkustannuksia.

– Puhutaan isoista summista. Kaikki on pois pelaajien kehittämisestä. Se on valitettava tosiasia, nuorten maajoukkueen GM Oikarinen sanoi STT:lle keskiviikkona, kun aikaistunut kotiinpaluu oli MM-kisojen keskeyttämisen myötä juuri varmistunut.

Reima Rautiainen

STT