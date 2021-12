Kansanedustaja Markus Lohella on koronatartunta

Keskustan kansanedustaja Markus Lohi on sairastunut koronaan. Hän kertoo Facebook-päivityksessään saaneensa koronatestissä positiivisen tuloksen.

Lohi kertoo saaneensa kaksi rokotetta. Hänellä on flunssan oireita ja hän kertoo vointinsa olevan olosuhteisiin nähden hyvä.

Eduskunnasta kerrotaan, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan työ jatkuu Lohen koronatartunnasta huolimatta. Lohi on valiokunnan puheenjohtaja. Eduskunnan työterveyshuollosta arvioidaan, että valiokunnan perjantaisesta kokouksesta ei seurannut altistumisia.

Tosin kaksi kansanedustajaa kyseisestä valiokunnasta on altistunut muussa yhteydessä.

Myös sosiaalidemokraattien kansanedustaja Paula Werning on saanut koronavirustartunnan. Werning vahvisti asian torstai-iltana julkaisemassaan Facebook-päivityksessä.

Werning on eristyksessä. Hän on kertonut jatkavansa työskentelyä etänä kotoa käsin.

Toissa viikolla kerrottiin ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ja kansanedustaja Jouni Ovaskan (kesk.) koronatartunnoista.

https://www.facebook.com/markus.lohi

STT

Kuvat: