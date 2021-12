Kapanen laukoi avausmaalin, joka johdatteli pingviinit 5-2-voittoon

Jääkiekon NHL:ssä Kasperi Kapasen avausmaali johdatteli Pittsburgh Penguinsin 5-2-voittoon Montreal Canadiensista. Kapasen maali syntyi ensimmäisessä erässä, kun peliaikaa oli kulunut hieman yli 11 minuuttia. Maali oli suomalaisen kauden seitsemäs.

Kapasen osuma jäi avauserän ainoaksi. Toisessa erässä Penguins pääsi 2-0-johtoon, kun erää oli pelattu lähes seitsemän minuuttia. Alle 15 sekunnin päästä Canadiens pääsi kaventamaan, mutta Pittsburgh teki vielä kolmannen maalinsa.

Montrealin toisen maalin teki Jesse Ylönen vain sekunteja ennen toisen erän päättymistä. Maali oli Ylösen ensimmäinen NHL-maali.

Suomalaishyökkääjä on nähty tällä kaudella kolmesti NHL-kaukalossa. Edelliskaudella Ylönen nähtiin kerran NHL-jäillä. Aiemmin kaudella ja viime kaudella Ylönen on pelannut Montrealin farmijoukkueessa.

Päätöserässä Penguins onnistui maalinteossa kahdesti.

Suomalaisia tehopisteille

Philadelphia Flyersin ja New Jersey Devilsin kohtaamisessa suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen nappasi kaksi syöttöpistettä. Flyers voitti Devilsin maalein 6-1.

Ristolainen oli mukana tekemässä Philadelphian ensimmäisen erän kahta maalia. Flyers jatkoi maalintekoa kolmannessa erässä, jossa se teki kolme maalia. Devils pääsi erän alkupuolella kaventamaan pelin lukemiin 1-3, mutta se ei pysäyttänyt philadelphialaisia.

Flyersin Cam Atkinson teki pelissä hattutempun. New Jersey on nyt hävinnyt yhteensä yhdeksän peliä viimeisestä 11 ottelustaan.

Syöttöpisteen nappasi myös Florida Panthersin Anton Lundell.Panthers kärsi kuitenkin rökäletappion Ottawa Senatorsille, joka vei pelistä 8-2-voiton.

Ensimmäinen erä päättyi vielä 1-1-tasatilanteessa, ja toisen erän Lundellin avittama maali toi joukkueet 2-2-lukemiin. Ottawa kuitenkin laukoi erässä vielä kaksi maalia, ja päätöserä oli senaattorien maali-ilakointia.

Floridan suomalaiskapteeni Aleksander Barkov oli pelistä poissa ylävartalovamman takia.

Koronatartunnat ovat lisääntyneet liigassa. Esimerkiksi Carolina Hurricanesin ja Minnesota Wildin ottelu on jouduttu perumaan. Carolinan suomalaishyökkääjä Sebastian Aho asetettiin liigan koronaprotokollalistalle maanantaina.

NHL:n koronaprotokollalistalle voi joutua esimerkiksi todetun koronatartunnan, altistumisen, oireiden tai karanteenin takia.

Milja Rämö

STT

Kuvat: