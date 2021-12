Käräjäoikeudessa kuullaan ylitarkastajaa, jonka kanssa tehty sopimus johti VTV:n ex-pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin syytteeseen – Yli-Viikari kertoi oikeudessa, ettei virkamies ollut selviytynyt työtehtävistään vuosikymmeniin

Helsingin käräjäoikeudessa on määrä kuulla tänään Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entistä ylitarkastajaa, jonka kanssa tehty sopimus virkasuhteen päättymisestä johti virkarikosoikeudenkäyntiin. Sopimuksen vuoksi syytteessä ovat VTV:n entinen pääjohtaja Tytti Yli-Viikari ja sopimuksen tekoaikaan hallintojohtajana toiminut Mikko Koiranen. Molempia syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Syyttäjä vaatii Yli-Viikarille ehdollista vankeusrangaistusta. Lisäksi syyttäjä vaatii, että Yli-Viikari tulee tuomita viralta pantavaksi pääjohtajan virasta, josta eduskunnan täysistunto jo irtisanoi hänet kesällä. Syyttäjä vaatii Yli-Viikarin viraltapanoa myös VTV:n ylijohtajan virasta, jos tämä tuomitaan tahallisesta rikoksesta vankeuteen.

Yli-Viikari jätti ylijohtajan viran vuonna 2016 tultuaan valituksi pääjohtajan paikalle. Hän on sanonut, että haluaisi palata tehtävään.

Syyttäjä vaatii, että myös Koiranen tuomitaan ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja viralta pantavaksi sen viran osalta, jossa rikos on tehty.

Molemmat kiistävät syytteen.

Kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta

Syyttäjän mukaan ylitarkastaja oli kesäkuusta 2016 heinäkuun 2018 loppuun virkasuhteessa ehdoin, jotka eivät esimerkiksi edellyttäneet tältä työ- ja virkapaikallaolovelvoitetta. Tämä sai sopimuksen mukaan vuoden 2016 kesäkuusta saman vuoden marraskuun loppuun täyttä palkkaa. Joulukuusta 2016 heinäkuun 2018 loppuun palkka laski 48 prosenttiin.

Syyttäjän mukaan ylitarkastajalle maksettiin sopimuksen aikana palkkaa yhteensä noin 67 000 euroa. Virkasuhde päättyi heinäkuun 2018 jälkeen, ja hän siirtyi sopimuksen mukaisesti vanhuuseläkkeelle.

VTV vaatii syytetyiltä 43 000 euron korvauksia sopimuksen vuoksi.

Yli-Viikarin mukaan ylitarkastaja ei ollut selviytynyt työtehtävistään vuosikymmeniin. Keväällä 2016 Yli-Viikari kertoi kuulleensa ylitarkastajan lähiesimieheltä, että virkamiehen työtehtäviä oli pilkottu ja tälle oli annettu ”hyvin yksinkertaisia asioita selvitettäväksi”. Yli-Viikarin mukaan ylitarkastaja ”ei ollut tähänkään kyennyt”.

– Tämä (sopimus) oli kokonaistaloudellisesti ja kokonaisuudessaan paljon parempi tilanne kuin se, että hän olisi ollut töissä. Muut olisivat katsoneet, kun hän ei tee töitä mutta nostaa täyttä palkkaa, Yli-Viikari sanoi oikeudessa viime viikolla.

Myös Koirasen mukaan virkamiehen näkemys työsuorituksestaan oli poikennut esimiesten ja yksikönjohdon arvioista jo pitkän aikaa.

”Tässä oli virkamies, jonka toivottiin siirtyvän eläkkeelle”

Syyttäjän mukaan ylitarkastajana toimineelle virkamiehelle annettiin marraskuussa 2015 huomautus työtehtävien laiminlyönnistä. Joulukuussa 2015 ylitarkastajan kanssa käytiin työterveysneuvottelu, jossa oli esillä vaihtoehtoina esimerkiksi vaatimustason laskeminen, kirjallinen varoitus tai pehmeämpinä keinoina tehtäväkierto tai vuorotteluvapaa. Ylitarkastaja ja VTV:n edustajat olivat syyttäjän mukaan eri mieltä muun muassa ylitarkastajan työsuorituksista.

Keväällä 2016 puolestaan keskusteltiin suoritusarvioinnista, josta oli erimielisyyttä virkamiehen ja VTV:n välillä. Syyttäjän mukaan asia meni tässä vaiheessa myös Koirasen pöydälle.

Syyttäjän mukaan Koiranen alkoi huhti-toukokuussa 2016 Yli-Viikarin pyynnöstä valmistella sopimusta vaihtoehtona virkamiehen virkauran päättymiselle.

Yli-Viikarin ja Koirasen mukaan mikään taho ei puhunut sopimuksen lainvastaisuudesta, kun sopimuksesta neuvoteltiin.

– Kyse oli nimenomaan vanhuuseläkkeelle siirtymisestä sopimisesta. Näin, että tässä oli meillä vuonna 1984 aloittanut virkamies, jonka toivottiin siirtyvän eläkkeelle. Näin varmistettiin, että hän jäisi eläkkeelle, Yli-Viikari sanoi.

Muutosjohtaja kertoi esitutkinnassa puuttumattomuuden kulttuurista

Oikeudessa kuultavana on myös muun muassa VTV:n nykyinen muutosjohtaja Marko Männikkö. Hän on parhaillaan virkavapaalla.

Keskusrikospoliisi (KRP) kuuli Männikköä todistajana virkarikostutkinnassa. Männikkö kertoi, että VTV:ssä vallitsi ennen vuotta 2014 kulttuuri, jossa tilanteisiin, joissa virkamiehet eivät suoriutuneet työtehtävistään, ei juuri puututtu.

Työkulttuurin muuttamiseksi aloitettiin vuonna 2014 Tuloksellinen työura -niminen ohjelma. Männikön mukaan siinä kaikille virkamiehille pyrittiin määrittämään vaativuusluokan mukaisia itsenäisiä tehtäviä niin, että tiimityöhön ”piilotetut” suoriutumisen ongelmat saataisiin näkyviksi.

Männikön mukaan toimenpiteitä tuloksellisuuden parantamiseksi nopeutettiin vielä olennaisesti, kun Yli-Viikari tuli VTV:n pääjohtajaksi vuonna 2016.

Yli-Viikarin lentopisteet käsittelyssä keskiviikkona

Yli-Viikaria syytetään myös virkavelvollisuuden rikkomisesta ja maksuvälinepetoksesta. Näitä syytteitä käräjäoikeuden on määrä käsitellä keskiviikkona.

Syytteet koskevat Yli-Viikarin virkamatkoilta kertyneiden Finnair Plus -palkintopisteiden käyttämistä yksityiskulujen maksamiseen. Yli-Viikari on kertonut käyttäneensä syytteessä olevien vuosien 2018-2020 aikana henkilökohtaisella pistetilillään olleita pisteitä, mutta kiistää syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Yli-Viikari ja sittemmin viraston lakiasiainjohtajaksi siirtynyt Koiranen pidätettiin viroistaan huhtikuussa rikosepäilyjen takia.

Kesäkuun lopulla eduskunnan täysistunto irtisanoi Yli-Viikarin. Se katsoi, että luottamus Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia VTV:n pääjohtajana oli kokonaisuutena arvioiden romahtanut hänen toimintansa vuoksi.

Yli-Viikari on valittanut virasta pidättämisestään sekä irtisanomisestaan Helsingin hallinto-oikeuteen. Myös Koiranen on valittanut virasta pidättämisestään.

Johanna Latvala

STT

