Käräjäoikeus alkoi käsitellä VTV:n ex-pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin Finnair-pisteitä – syyttäjän mukaan pisteillä hankittiin lentolippuja Yli-Viikarin perheen yksityismatkoille

Helsingin käräjäoikeudessa on alkanut käsittely Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin saamista syytteistä virkavelvollisuuden rikkomisesta ja maksuvälinepetoksesta. Syytteet koskevat Yli-Viikarin virkamatkoilta kertyneiden Finnair Plus -palkintopisteiden käyttämistä yksityiskulujen maksamiseen.

Syyttäjän mukaan Yli-Viikari on käyttänyt palkintopisteitä hankkimalla lentolippuja perheensä yksityismatkoille, vaikka etu on kuulunut työnantajalle.

Yli-Viikari on kertonut käyttäneensä syytteessä olevien vuosien 2018-2020 aikana henkilökohtaisella pistetilillään olleita pisteitä, mutta kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Johanna Latvala

STT

Kuvat: