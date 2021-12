Oikeus tuomitsi salolaisen karanteenirikkurin – poliisin tietoon tullut yli kuusisataa juttua, joissa on rikottu koronamääräyksiä

Koronavirukselle altistunut salolaismies rikkoi karanteenimääräyksiä ja matkusti Latviaan. Syytetty ei ilmestynyt tällä viikolla oikeudenkäyntiin, jossa hänet tuomittiin terveydensuojelurikkomuksesta.

– Hän on matkustaessaan kantanut virusta, Varsinais-Suomen käräjäoikeus totesi keskiviikkona.

Poliisin tietoon on tänä vuonna tullut satoja tapauksia, joissa koronavirukselle altistuneet ovat rikkoneet karanteenimääräyksiä. Suurin osa rikkomuksista on hoitunut poliisin kirjoittamilla sakoilla, mutta juttuja on alkanut nousta myös tuomioistuimiin. Salossa käräjäoikeuden langettama tuomio on ensimmäinen.

– Terveydensuojelurikkomusten määrä on suorastaan räjähtänyt nousuun tänä vuonna, poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta sanoo.

Arvelinin mukaan poliisin tietoon on tapauksista tullut vain jäävuoren huippu.

Nuori salolaismies altistui koronavirukselle toukokuussa. Salon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä määräsi hänet viralliseen karanteeniin 7. toukokuuta. Miehen piti vältellä muita ihmisiä kaksi viikkoa, mutta hän lähti karanteenin aikana viikoksi Latviaan.

Käry kävi paluumatkalla Helsingin satamassa, kun karanteenista oli jäljellä vielä yksi päivä. Mies päätyi rajalla pakolliseen terveystarkastukseen ja koronavirustestiin, jossa hänen todettiin sairastavan covid-19-tautia.

Kaisa Ellä teki miehestä tutkintapyynnön Salon poliisille.

Kuulusteluissa rikkuri myönsi olleensa Latviassa, ja poliisi hankki näytöksi myös miehen satamassa täyttämän kyselylomakkeen koronavirustestiä varten.

Käsittely Salon oikeustalossa keskiviikkona oli lyhyt: salissa istuivat vain oikeuden puheenjohtaja, käräjäsihteeri ja syyttäjä. Vastaaja oli haastettu oikeuteen sillä uhalla, että hänet voidaan tuomita poissaolevanakin.

Syyttäjän mukaan mies oli rikkonut tartuntatautilakia joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta. Rangaistukseksi syyttäjä vaati enintään 30 päiväsakkoa, mutta käräjäoikeus kovensi rangaistusta 35 päiväsakoksi.

Terveydensuojelurikkomus oli harvinainen rikosnimike ennen koronavirusepidemian puhkeamista. Käräjäoikeuksista ei vuosilta 2016–2019 löydy yhtään tuomiota, jossa se olisi ollut päärikos.

– Nyt sille on ollut selvästi kysyntää, Konsta Arvelin toteaa.

Viime vuonna poliisin tietoon tuli parikymmentä terveydensuojelurikkomusta, mutta tänä vuonna ilmoituksia oli jo syyskuun lopussa yli neljäsataa.

– Kukaan ei pysty sanomaan, olivatko karanteeniin viime vuonna määrätyt jotenkin lainkuuliaisempia kuin tänä vuonna, vai onko nyt vain ilmoitettu herkemmin poliisille, Arvelin pohtii.

Poliisi ei saa tietää karanteenirikkureista ellei joku tee ilmoitusta. Arvelinin mukaan tutkintapyyntöjä tulee tartuntatautiviranomaisten lisäksi naapureilta ja lähiomaisilta.

– Yksi karanteeniin määrätty kaveri saunoi muina miehinä taloyhtiön saunassa. Se aiheutti taloyhtiössä pikkasen sosiaalista kitkaa.

Suurin osa karanteenirikkureista on suostunut kirjalliseen sakkomenettelyyn, jolloin poliisi tai syyttäjä määrää sakot.

– Voisi jopa sanoa, että sakkomenettelyssä voi olla luvassa tuomioistuinta nopeampi käsittely ja suhteessa lievempi rangaistus, Arvelin sanoo.

Poliisin määräämä rangaistus terveydensuojelurikkomuksesta on ollut tyypillisesti 10–20 päiväsakkoa. Konsta Arvelinin mukaan ei ole kuitenkaan tavatonta, että epäilty kiistää koko koronan olemassaolon.

– Joku saattaa innoissaan vedota jopa perustuslakiin, että tartuntatautiviranomaiset polkevat hänen perustuslaillisia oikeuksiaan ja vapauksiaan.

Turkulaiset 23- ja 27-vuotiaat kaverukset tuomittiin terveydensuojelurikkomuksesta marraskuussa. Karanteeniin määrätty kaksikko oli lähtenyt autoajelulle yhdessä kolmannen miehen kanssa. Kuljettaja kertoi, ettei hän ollut tiennyt kyytiläistensä karanteenista.

Nuorempi syytetyistä selitti oikeudessa, että karanteeni oli määrätty väärin perustein, koska kukaan ei hänen mukaansa pysty osoittamaan, että koronaa olisi edes olemassa. Maksettavaa tuli kuitenkin kaksikymmentä päiväsakkoa, joka hänen tuloillaan teki 660 euroa.

”Vastaajilla ei ole oikeutta rikkoa karanteenimääräyksiä, vaikka he eivät itse uskoisi saaneensa tautia tai eivät edes uskoisi sen olemassaoloon tai vaarallisuuteen”, käräjäoikeus huomautti tuomiossaan.

Toinen karanteenirikkureista sairastui covid-19-tautiin automatkan jälkeen.

Hallitus totesi maaliskuussa 2020, että Suomi oli siirtynyt poikkeusoloihin, ja otti käyttöön valmiuslain. Järein toimi oli Uudenmaan eristäminen, jonka tarkoituksena oli hillitä koronavirusepidemian leviämistä muualle maahan. Maakunnan rajan yli sai kulkea Uudellemaalle ja sieltä pois vain välttämättömästä syystä.

Sadat poliisit ja varusmiehet vahtivat rajaa kymmenillä tarkastuspisteillä.

”Kaikki Salon poliisiaseman hälytys- ja valvontatehtävissä toimivat poliisit on määrätty valvomaan liikennettä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rajalle”, Salon Seudun Sanomat uutisoi 27. maaliskuuta 2020.

Poliisi tarkasti kolmen viikon sulun aikana yli puoli miljoonaa ajoneuvoa. Kaikki tarkastuspisteet eivät olleet heti maakuntarajalla, ja osa autoilijoista oli pysäytettäessä väärällä puolella ilman perusteltua syytä. Poliisi kirjoitti luvattomista rajanylityksistä lopulta 88 rangaistusmääräystä. Niistä vain kourallinen osui Varsinais-Suomeen.

Sakko valmiuslakirikkomuksesta oli keskimäärin 310 euroa.

Tartuntatautilakiin lisättiin heinäkuussa covid-19-testin laiminlyöntiä koskeva rikkomus. Suomeen saapuvalle matkustajalle voidaan määrätä sakkorangaistus, mikäli hän ei osallistu viranomaisen määräämään koronavirustestiin.

Syyskuun loppuun mennessä juttuja oli kertynyt yli kuusikymmentä.