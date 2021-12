Kauden toistaiseksi tärkein ottelu – miten Vilppaan toinen kymppi sujuu Lapualla?

Vilpas pelaa keskiviikkona Lapualla Kobria vastaan kauden toistaiseksi tärkeimmän ottelunsa.

Nihkeän syyskauden jälkeen Vilppaan tärkein ja ainoa tavoite Korisliigan lyhyessä runkosarjassa on selviytyä kuuden parhaan joukkoon ja ylempään jatkosarjaan. Se tarkoittaa sitä, että taakse on jäätävä vähintään kuusi joukkuetta.

Korihait ja Bisons jäävät lähes sadan prosentin varmuudella taakse. Kataja on jäänyt kahden voiton päähän Vilppaasta, mutta Kobrat, Pyrintö ja BC Nokia väijyvät vain voiton päässä Vilppaasta.

Vaikka tilanne on äärimmäisen tasainen, on Vilppaalla tänään mahdollisuus jättää Kobrat kenties ratkaisevasti taakseen.

Vilpas (7 voittoa/7 tappiota) voitti joukkueiden ensimmäisessä keskinäisessä ottelussa Kobrat (6/7) yhdeksällä pisteellä. Näin ollen voitolla tai enintään kahdeksan pisteen tappiolla Vilpas on tasapisteissä Kobrien edellä.

Voitolla Kobrat jäisi käytännössä siis kolmen voiton päähän Vilppaasta, kun runkosarjaa on jäljellä Vilppaan osalta seitsemän ja Kobrien osalta kahdeksan ottelua. Sitä eroa on vaikea kuroa kiinni.

Vilppaalla on tasapisteissä etu myös Lahti Basketballiin (7/7) nähden. Ylipäätään tasaisen keskikastin keskinäisillä otteluilla on loppukaudella valtava merkitys.

Vilpas joutuu pelaamaan Lapualla edelleen ilman polvivammasta toipuvaa Riku Lainetta ja koronaviruksesta toipuvaa Juho Nenosta. Lauantaina cupin ottelun vatsataudin vuoksi väliin jättänyt Roope Ahonen palaa sen sijaan kokoonpanoon.

Vilpas on etsinyt pitkään uutta ulkomaalaispelaajaa, mutta ennen joulua ei uutta pelaajaa kokoonpanossa tulla näkemään.

Kobrillakin riittää loukkaantumishuolia. Kokeneen Juho Lehtorannan pelaaminen on epätodennäköistä ja luottosentteri BJ Raymondin epävarmaa.

Yksi ottelun avaimista onkin se, miten Vilpas pystyy hyödyntämään raskasrakenteisen Raymondin rajallisen liikkeen. Mitä hitaampi tempo, sitä tuhoisampi Raymondin ja Antto Nikkarisen hyökkääminen on. Toinen avainpelaaja on kohti korikuninkuutta porskuttava Christian Lutete, joka on pelannut kauden kovalla 22,9 pisteen keskiarvolla.

Vilppaan osalta huomio kannattaa kiinnittää erityisesti toiseen neljännekseen.

Vilpas on tehnyt toisella neljänneksellä keskimäärin selvästi vähemmän pisteitä (20,6) kuin esimerkiksi avausneljänneksellä (24,3). Lähes kaikissa muissakin tilastoissa toinen neljännes on ollut Vilppaan vaikein. Kauden 14 ottelusta Vilpas on voittanut toisen kympin kuusi kertaa.

Korisliigaa Kobrat–Vilpas Lapuan Urheilutalolla keskiviikkona kello 18.30.