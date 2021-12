Kauppoihin vahva maskisuositus ympäri maan, vetoaa Kaupan liitto

Vahva maskisuositus halutaan palauttaa kauppoihin ympäri Suomen, kertoo Kaupan liitto tiedotteessaan.

Maskisuositusta kevennettiin lokakuussa, mutta koronatilanteen heikennyttyä voimakkaasti Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa esittävät jäsenyrityksilleen, että asiakkaita suositettaisiin taas vahvasti käyttämään maskia myymälöissä koko maassa. Ohjeistus koskee myös myymälähenkilökuntaa.

– Nyt koronatilanteen käännyttyä taas pahemmaksi ja THL:n annettua suosituksensa kasvomaskin käytöstä koko maassa kaikissa julkisissa sisätiloissa, katsomme parhaaksi suosittaa kasvomaskin käyttöä kaupan myymälöissä koko maassa, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi tiedotteessa.

Huomiota myös turvaväleihin ja hygieniaan

Joulua edeltävät päivät ovat vuoden ruuhkaisimpia aikoja päivittäistavarakaupassa.

– Vetoamme kaikkiin kuluttajiin, jotta he noudattaisivat turvallisen asioinnin ohjeita ja käyttäisivät kasvomaskia aina asioidessaan ruokakaupassa, sanoo Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto tiedotteessa.

Asiakkaita ohjeistetaan käymään kaupassa vain terveenä.

Tartuntatautilain mukaisesti myymälät ovat edelleen velvollisia tarjoamaan käsien puhdistusmahdollisuuden tiloissaan, viestimään turvallisen asioinnin ohjeista sekä huolehtimaan tehostetun siivouksen käytännöistä. Asiakkaita kehotetaankin puhdistamaan kätensä kauppaan tullessa ja tarvittaessa yskimään ja aivastamaan hihaan.

Muihin asiakkaisiin suositellaan pitämään etäisyyttä.

Fintraffic: Turvavälit joulun liikenteeseen myös pysähdyspaikoille

Joululiikenteessä on syytä pitää turvavälit paitsi autojen välillä myös pitkämatkalaisten välipysähdyspaikoilla, korostaa liikenteenohjausyhtiö Fintraffic. Näin voi suojata itseään ja muita voimakkaasti lisääntyviltä koronatartunnoilta.

Tien päälle kannattaa lähteä ennakoiden. Joululoma on tänä vuonna monelle lyhyt, koska joulupyhät sijoittuvat viikonloppuun. Samalla myös joulunajan liikenne ajoittuu pääosin vain muutamalle päivälle, joten ajoittaisiin jonoihin on syytä varautua.

Fintrafficin tieliikennekeskuksen ennusteiden mukaan menoliikenne alkaa näkyä pääteillä keskiviikkona iltapäivällä. Vilkkainta teillä on aatonaattona torstaina, jolloin liikenteen huipputunnit osuvat aikavälille kello 12-18, pohjoisessa hieman myöhempään.

Joulun paluuliikenne alkaa tapaninpäivänä sunnuntaina aamupäivällä ja jatkuu iltaan.

Emmi Tilvis, Pertti Mattila

STT

