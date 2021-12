Kerttu Niskanen mahtivoittoon Lenzerheiden karussa kelissä – Krista Pärmäkoski neljäs

Kerttu Niskanen oli loistovauhdissa maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen jatkuessa 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan kisalla Sveitsin Lenzerheidessa. Niskanen runnoi selkeään voittoon ja itsensä kiertueen kokonaistilanteen kärkeen. Krista Pärmäkoski oli tänään neljäs.

Niskasen uran kolmas maailmancupin voitto tuli 18,2 sekunnin erolla Ruotsin Ebba Anderssoniin. Venäjän Natalia Neprjajeva oli kolmas. Johanna Matintalo hiihti yhdeksänneksi ja Anne Kyllönen 15:nneksi. Riitta-Liisa Roponen oli 60:s.

Niskanen johtaa kiertuetta 29 sekunnin erolla USA:n Jessie Digginsiin. Pärmäkoski on viidentenä, 51 sekunnin päässä Niskasesta.

Kisa käytiin varsin haastavissa oloissa sakeassa räntäsateessa, ja Niskanen kiitteli koitoksen jälkeen huoltoporukkaa.

– Tänään tuntui hyvältä, ja sukset toimivat hyvin. Nautin myös yleensä korkealla kilpailemisesta, joten hyvä oli päivä, kisan toisella puolikkaalla muita pilkkanaan pitänyt Niskanen iloitsi voittajahaastattelussa.

– Meillä on erinomaisen hyvä huoltoporukka, he tekivät kovasti töitä. Koko joukkueemme pärjäsi tänään hyvin.

Niskasen kaikki cup-voitot ovat tulleet kympin perinteisellä. Hän voitti Lenzerheidessa Tourin osakisan yhteislähdöllä 1. tammikuuta 2014, ja 17. helmikuuta 2019 tuli väliaikakisan voitto Italian Cognessa.

