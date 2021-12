Keskivertoalokas painaa nykyään kahdeksan kiloa enemmän kuin vuonna 1993

Liikkumattomuus näkyy karulla tavalla peruskoululaisten lisäksi myös varusmiesten kuntotesteissä. Vuonna 2021 varusmiesten kestävyyskunto oli mittaushistorian toiseksi huonoin.

12 minuutin juoksutestin eli kansankielellä sanottuna Cooperin testin keskiarvo oli tänä vuonna 2 376 metriä. Mittaushistorian paras keskiarvo oli vuonna 1979, jolloin keskivertoalokkaan coopertulos oli 2 760 metriä.

Erinomaisen tuloksen eli yli 3 000 metriä ylitti tänä vuonna enää kuusi prosenttia varusmiehistä. Vuonna 1979 vastaava luku oli 26 prosenttia.

Samaan aikaan kun varusmiesten aerobinen kunto on heikentynyt, keskipaino on noussut tasaisesti. Vuonna 1994 varusmiehen keskipaino oli 70,8 kiloa ja tänä vuonna jo 78,7 kiloa. Lukema on mittaushistorian korkein.

Myös lihaskuntotestissä hyväkuntoisten osuus on laskenut ja heikkokuntoisten osuus noussut. Kiitettävien ja hyvien tulosten osuus oli tänä vuonna 32,7 prosenttia ja heikkojen 23,3 prosenttia. Vielä vuonna 1992 vastaavat lukemat olivat 66,8 prosenttia ja 8,1 prosenttia.

Eli 30 vuotta sitten kaksi kolmasosaa varusmiehistä oli hyvässä tai kiitettävässä lihaskunnossa, nykyään enää kolmannes.

– Varusmiesten kymmenen prosentin kehon painon nousu yhdessä fyysisen kunnon heikentymisen kanssa johtaa väistämättä kasvavaan tautitaakkaan sekä haasteisiin selviytyä arjessa, UKK-instituutin johtaja, professori Tommi Vasankari kertoo Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

– Vaikutukset näkyvät tulevaisuudessa entisestään kasvavana työkyvyttömyytenä ja kansantalouden kustannuksina.

Vasankarin mukaan liikkumattomuuden kustannukset ovat Suomessa tällä hetkellä vähintään kolme miljardia euroa vuodessa.

Varusmiespalveluksensa aloittaneiden nuorten miesten keskiarvoja

12 minuutin juoksutesti (metreinä):

1980: 2 699

1990: 2 630

2000: 2 468

2010: 2 454

2021: 2 376

Kehonpaino (kilogrammoina):

1993: 70,8

2000: 72,5

2007: 76,8

2014: 77,6

2021: 78,7