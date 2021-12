Kevin Durant takoi NBA-kauden korkeimman saldon – kahdelle muulle supertähdelle triplatupla

NBA-koripalloliigan Brooklyn Netsin tähtipelaaja Kevin Durant ei antanut armoa liigan pahnanpohjimmaiselle joukkueelle Detroit Pistonsille sunnuntaina. Durant pussitti liigakauden toistaiseksi korkeimman pistesaldon 51, ja jakoi vielä yhdeksän koriin johtanutta syöttöä Netsin 116-104-voitossa.

Durant ylsi urallaan seitsemännen kerran 50 pisteeseen. Hän on liigan korintekokärjessä keskiarvollaan 29,4.

NBA:n muistakin supertähdistä irtosi sunnuntaina mainiota tehoa. Milwaukee Bucksin Giannis Antetokounmpo kirjasi kauden ensimmäisen triplatuplansa eli kaksinumeroiset saldot kolmessa eri tilastokategoriassa. Antetokounmpo teki 20 pistettä, otti 10 levypalloa ja antoi 11 syöttöä Bucksin voittaessa New York Knicksin 112-97.

Los Angeles Lakersin legenda LeBron James ei jäänyt pekkaa pahemmaksi. Jamesin triplatupla koostui 30 pisteestä, 11 levyristä ja 10 syötöstä Lakersin 106-94-voitossa Orlando Magicista. Triplatupla on Jamesin uran 101:s.

STT

Kuvat: