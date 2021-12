Kevin Lankinen ohitettiin Chicagon maalilla viidesti – seikkailu maalin taakse johti tappiomaaliin

Jääkiekon NHL:ssä suomalaispelaajat olivat vahvasti läsnä jokaisessa maalissa, kun Carolina Hurricanes päihitti Edmonton Oilersin 3-1.

Carolinan Sebastian Aho avasi maalinteon ylivoimalla, kun hän hakkasi kiekon maalin edustalta Edmontonin maalivahti Mikko Koskisen selän taa. Teuvo Teräväinen merkittiin maaliin toiseksi syöttäjäksi.

Carolinan toiseen maaliin esityön taas teki Aho, jonka roikkukiekko keskialueelle tavoitti puolittaiseen läpiajoon päässeen Nino Niederreiterin.

Edmontonin kavennusmaalin alusti vuorostaan Jesse Puljujärvi, joka sijoitti nopean käännön omalta siniviivalta karkuun päässeen Ryan Nugent-Hopkinsin lapaan.

Sebastian Aho viimeisteli loppulukemat kolmannessa erässä.

Columbus Blue Jacket voitti vieraissa jatkoajalla Seattle Krakenin maalein 4-5. Joonas Donskoi syötti Seattlen toisen maalin.

Myös Philadelphia Flyers päihitti vieraspelissä Arizona Coyotesin lukemin 3-5. Philadelphian Rasmus Ristolainen pelasi ottelussa runsaat 21 minuuttia.

Lankisen selän taakse iskettiin viidesti

Jääkiekon NHL:ssä Kevin Lankinen ohitettiin viidesti Chicagon maalilla Blackhawksin hävitessä niukasti Toronto Maple Leafsille numeroin 5-4. Vaikka peli oli jo toisen erän alussa 4-1 Toronton hyväksi, Chicago pääsi kolmannen erän puolivälissä 4-4-tasatilanteeseen.

Pelin toiseksi viimeisellä minuutilla Lankinen lähti hakemaan kiekkoa maalin takaa. Kiekko päätyikin lopulta tolpasta maalin edustalle, eikä Lankinen ei ehtinyt estää David Kämpfin ratkaisevaa osumaa.

Lankiselle kertyi pelissä 21 torjuntaa.

New York Islanders otti 4-2-voiton New Jersey Devilsistä. Islandersin Robin Salo sai toisessa erässä pelin viivyttämisestä jäähyn, jonka aikana joukkuetoveri Zach Praise iski newyorkilaisten 3-2-voitto-osuman alivoimalla.

New Jerseyn paidassa pelannut Janne Kuokkanen sai pelissä jääaikaa noin 12 minuuttia.

Luukkosen Buffalo kaatui voittolaukauksilla

Buffalo Sabresin ja Washington Capitalsin ottelun varsinainen peliaika päättyi 2-2-tilanteessa. Ratkaisua saatiin odottaa voittolaukauskisaan saakka, joka päättyi lopulta Capitalsin eduksi. Buffalon maalilla Ukko-Pekka Luukkoselle kertyi pelissä 40 torjuntaa. Buffalo-pakki Henri Jokiharjulle peliaikaa kertyi yli 26 minuuttia.

Kasperi Kapasen edustama Pittsburgh Penguins voitti Anaheim Ducksin kuudennen peliminuutin maalilla loppulukemin 1-0. Tehoitta jäänyt Kapanen kerrytti jääaikaa lähes 19 minuuttia.

St. Louis Blues voitti kotipelinsä Montreal Canadiensia vastaan selkein lukemin 4-1. St. Louisin Niko Mikkola sekä Montrealin Joel Armia, Artturi Lehkonen ja Jesse Ylönen jäivät pelistä tehopisteittä.

Lauantain puolella Suomen aikaa pelattu Ottawa Senatorsin ja Tampa Bay Lightningin peli päättyi 4-0, kun Ottawan maalitykkinä toiminut Brady Tkachuk viimeisteli NHL-uransa ensimmäisen hattutempun kolmannen erän lopulla.

Sebastian Aho riehui maaleillaan Hurricanesille voiton Oilersista

NHL:n alkukauden tehokkain suomalaispelaaja Sebastian Aho ratkaisi sarjapisteet Carolina Hurricanesille lauantain ottelussa Edmonton Oilersia vastaan. Aho viimeisteli vieraspelissä Carolinan ensimmäisen ja kolmannen maalin sekä syötti Nino Niederreiterin osuman 3-1-voitossa.

Aholla on alkukauden 26 ottelusta 32 tehopistettä, jotka koostuvat 15 maalista ja 17 syötöstä.

Aho on pelannut Hurricanesin joulukuun ottelut häkellyttävin tehoin. Hänellä on viidestä viime ottelusta viisi maalia ja seitsemän syöttöä eli 12 tehopistettä. Hurricanesilla on näistä peleistä nyt neljä perättäistä voittoa.

Teuvo Teräväinen syötti Edmonton-pelissä Ahon ensimmäisen maalin.

Jesse Puljujärvi sai syöttöpisteen Ryan Nugent-Hopkinsin viimeistelemästä Edmontonin maalista ottelun toisessa erässä.

Mikko Koskiselle kertyi Oilersin maalilla 28 torjuntaa 31 laukauksesta.

Elias Peltonen

STT

