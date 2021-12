Kiina syyllistyi kansanmurhaan rajoittaessaan uiguurivähemmistön lisääntyvyyttä, arvioi ihmisoikeusloukkauksia tutkinut paneeli

Kiina syyllistyi kansanmurhaan estäessään synnytyksiä Xinjiangin alueen uiguurväestössä, arvioi ihmisoikeusloukkauksia tutkinut brittipaneeli torstaina antamassaan päätöksessä.

Yhdeksästä asianajajasta ja ihmisoikeusasiantuntijasta koostuva ryhmä oli ennen päätöstään kuullut erinäisiä syytöksiä kahdessa tänä vuonna järjestetyssä kuulemisessa. Paneelille kerrottiin kidutuksista, raiskauksista ja epäinhimillisestä kohtelusta.

Paneeli oli koottu maanpakoon lähteneitä uiguureja edustavan Maailman uiguurikongressin pyynnöstä. Samainen kongressi pyrkii myös saamaan kansainvälisen yhteisön ryhtymään toimiin Kiinaa vastaan väitettyjen ihmisoikeusloukkausten vuoksi.

Paneeli julkaisi torstaina 63-sivuisen raportin, jonka mukaan joukkosurmista ei ole todisteita. Tästä huolimatta paneeli näki, että Kiinan kommunistisen puolueen tarkoitus oli ollut tuhota merkittävä osa maan luoteisosassa elävästä muslimivähemmistöstä ja täten hallinto syyllistyi kansanmurhaan.

Raportin mukaan Kiinan hallinto otti käyttöön kattavia järjestelmiä optimoidakseen Xinjiangin väestöä ja vähentääkseen uiguurien syntyvyyttä. Hallinnon kerrotaan muun muassa tehneen pakkosterilointeja ja pakottaneen ihmisiä käyttämään ehkäisyä ja tekemään abortteja.

– Tulevien sukupolvien uiguuriväestö tulee olemaan pienempi kuin se olisi ollut ilman näitä käytäntöjä, paneeli arvioi ja alleviivasi käytäntöjen johtavan uiguurien osittaiseen tuhoamiseen.

Kiina kuvaili kuulemisia poliittiseksi farssiksi

Kiinan hallinto kiisti paneelin löydökset ja väitti kongressin muun muassa maksaneen valehtelijoille ja antaneen vääriä todistuksia panetellakseen Kiinaa.

– Tällä niin kutsutulla tuomioistuimella ei ole mitään oikeudellisia pätevyyksiä tai uskottavuutta, Kiinan ulkoministeriö sanoi ja kutsui kuulemisia poliittiseksi farssiksi.

Kiina on myös asettanut pakotteita paneelin puheenjohtajalle Geoffrey Nicelle, joka muun muassa toimi aiemmin syyttäjänä, kun entistä serbijohtajaa Slobodan Milosevicia syytettiin sotarikoksista YK:n alaisessa tuomioistuimessa Haagissa.

Nice ja muu paneeli on tunnustanut kuulleensa todistajanlausuntoja ihmisiltä, jotka vastustavat Kiinaa ja kommunistipuoluetta. Paneeli kuitenkin kävi läpi myös tuhansia sivuja asiakirjatodisteita, jotka oli saatu riippumattomilta tutkijoilta ja ihmisoikeusjärjestöiltä.

Paneelin mukaan satojatuhansia ja mahdollisesti yli miljoonakin uiguuria on vangittuna ilman syytä ja heitä on kohdeltu julmasti ja epäinhimillisesti. Kiinan presidentti Xi Jinping ja muut korkeat virkamiehet kantavat paneelin mukaan pääasiallisen vastuun rikkomuksista.

Brittipaneelilla ei ole valtuuksia ryhtyä rangaistustoimiin. Sen sijaan paneelin mukaan valtiot ja muut päätäntäelimet voivat halutessaan ryhtyä toimiin raportin pohjalta.

Olympialaisboikotti ihmisoikeusloukkausten vuoksi

Yhdysvallat on kuvaillut uiguurien kohtelua kansanmurhaksi ja on puuhaillut muutaman muun länsimaan kanssa diplomaattiboikottia.

Maat eivät aio lähettää ministereitä ensi vuonna Kiinassa järjestettäviin olympialaisiin Kiinan väitettyjen ihmisoikeusloukkausten takia. Sen sijaan urheilijat osallistuvat kisoihin.

Boikottiin ovat osallistumassa Yhdysvaltain lisäksi ainakin Australia, Britannia ja Kanada.

Ranska ilmoitti torstaina, ettei se aio osallistua nelikon diplomaattiprotestiin. Urheilusta vastaavan ministerin Jean-Michel Blanquerin mukaan urheilua ja politiikkaa ei pidä sekoittaa.

Ranska aikoo kuitenkin Blanquerin mukaan tulevaisuudessakin ottaa kantaa Kiinan ihmisoikeustilanteeseen.

STT

