Kiina tuomitsi jyrkästi USA:n uudet kaupan pakotteet ja rajoitukset – Yhdysvallat kielsi lähes kaiken tuonnin Kiinan uiguurialueelta

Kiina tuomitsi perjantaina jyrkästi Yhdysvaltain sille torstaina määräämät kaupan pakotteet ja rajoitukset. Kiina ilmoitti ryhtyvänsä ”kaikkiin tarvittaviin toimiin” kiinalaisten yritysten suojelemiseksi.

Yhdysvallat käynnisti torstaina joukon toimia Kiinan uiguurivähemmistön kohtelun vuoksi. Asiasta äänestettiin Yhdysvaltain senaatissa.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Wang Wenbin sanoi, että kiista antaa Yhdysvalloille tekosyyn syrjiä Kiinaa.

– Yhdysvallat on liioitellut kansallisen turvallisuuden käsitettä ja etsii kaikenlaisia ​​tekosyitä käyttääkseen väärin vientivalvonnan toimenpiteitä kiinalaisia instituutioita ja yrityksiä vastaan. Tämä on saavuttanut vaiheen, jossa he eivät pysähdy mihinkään, Wang syytti.

Yhdysvalloista tuli nyt ensimmäinen maa, joka kielsi käytännössä lähes kaiken tuonnin Kiinan Xinjiangin uiguurialueelta. Yhdysvallat epäilee Kiinan teettävän uiguureilla pakkotyötä.

Uiguuriseutu tuottaa puuvillaa

Yhdysvaltain senaatin torstaina hyväksymä säädös kieltää kaikkien tuotteiden tuonnin uiguurialueelta, elleivät yritykset voi todistaa, että tuotannossa ei ole käytetty orjatyötä.

Xinjiang on tärkeä puuvillan tuotantoalue. Yhdysvaltoihin vuosittain tuoduista vaatteista arviolta 20 prosentissa on materiaaleja tältä alueelta.

Ihmisoikeusasiantuntijat ja Yhdysvaltain hallinto ovat sanoneet, että yli miljoona uiguuria ja muita turkkilaisia kieliä puhuvia muslimeja on suljettu leireille, koska pyrkimyksenä on kitkeä pois islamilaisen kulttuurin perinteet ja väkisin yhtenäistää nämä Kiinan suurimpaan kansanryhmään eli han-kiinalaisiin.

Kiina on luonnehtinut leirejä ammatillisiksi keskuksiksi, joiden tarkoituksena on vähentää ääri-islamin vetovoimaa. Yhdysvallat on puolestaan luonnehtinut Kiinan toimia kansanmurhaksi. Yhdysvallat, Australia, Britannia ja Kanada aikovat tämän takia toteuttaa diplomaattiboikotin Pekingin talvikisojen aikana ensi vuonna.

STT

Kuvat: