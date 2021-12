Kiinassa Xi’anin kaupungin 13 miljoonaa asukasta määrättiin pysymään kotona koronan vuoksi

Pohjois-Kiinassa sijaitseva Xi’anin kaupunki on määrännyt kaupungin yli 13 miljoonaa asukasta pysymään torstaista alkaen kotona koronavirustartuntojen vuoksi.

Kotitalouksista yksi henkilö kerrallaan saa käydä joka toinen päivä ostamassa välttämättömiä tarvikkeita. Muutoin kotoa saa poistua vain hätätilanteessa, kaupunki ohjeistaa virallisella sosiaalisen median tilillään Weibo-palvelussa.

Vain välttämättömät liikkeet saavat olla auki.

Kaupungista saa poistua vain välttämättömästä syystä ja erikseen haettavalla luvalla. Myös julkista liikennettä kaupunkiin ja sieltä ulos rajoitetaan merkittävästi.

Eilen kaupungissa aloitettiin kaikkien asukkaiden koronatestaus.

Xi’anissa on raportoitu tänään 52 uutta koronatartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on todettu yhteensä 143.

Kiinassa on reagoitu herkästi pieniinkin koronatapausten ilmaantumisiin. Jopa yksi tartunta voi johtaa tiukkoihin rajoitustoimiin.

Maa on tiukentanut koronalinjaansa entisestään valmistautuessaan Pekingin talviolympialaisiin, jonne on saapumassa tuhansia urheilijoita ympäri maailmaa.

STT

Kuvat: