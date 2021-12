Kilpailujohtaja: Koripalloliitto ei voi puuttua rokottamattomaan pelaajaan – Seagullsin kapteeni Tuukka Kotti on vastustanut koronarokotetta julkisuudessa

Suomen koripalloliitto ja miesten pääsarja Korisliiga eivät voi puuttua liiton sarjoissa pelaavaan rokottomattomaan pelaajaan, kertoo liiton kilpailupäällikkö Tom Westerholm.

– Ei voi. Meillä on vahva suositus rokottautumisesta ja sitä on käyty läpi seurojen kanssa. Seurat ovat vahvasti samalla kannalla. Syksyn seurakokouksessa pohdittiin, voitaisiinko rokotusta edellyttää, kaikki seurat olivat siihen vahvasti sitoutuneita, mutta katsoimme ettei se nykylainsäädännöllä ole mahdollista, Westerholm kertoi STT:lle.

Asia nousi esiin viime viikolla, kun Korisliigan helsinkiläisjoukkue Seagulls joutui perumaan ottelun Tampereen Pyrintöä vastaan joukkueessa todetun koronavirustartunnan takia. Muutama päivä myöhemmin seura kertoi tartunnan saaneen pelaajan olevan joukkueen kapteeni Tuukka Kotti, joka antoi tämän jälkeen haastattelut Aleksi ValavuorenValavuori Live -ohjelmalle ja Keskelle keksintöä -podcastille ja kertoi, ettei ole ottanut eikä aio ottaa koronavirusrokotetta.

– Käsitykseni on, että Korisliigassa on vahva rokotekattavuus. Ulkomaalaispelaajilla ei ole ollut asiaa maahan, ellei ole rokotetta. Tiedän, että ulkomaalaispelaajia on käännytetty rajalla, jos heillä ei ole täyttä rokotussarjaa, Westerholm kertoi.

Westerholm myönsi, että hänen käsityksensä Korisliigan vahvasta rokotekattavuudesta perustuu pelkästään liigaseurojen kanssa käytyihin keskusteluihin.

”En ole kuunnellut”

Tuukka Kotti kuuluu suomalaisen koripalloilun tämän vuosituhannen merkkipelaajiin. Hän edusti Suomea kaikissa miesten arvoturnauksissa joissa Suomi oli mukana 2011-2017 ja on pelannut enemmän miesten maaotteluja kuin yksikään toinen pelaaja.

Haastatteluissa Kotti perusteli koronarokotekielteisyyttään muun muassa rokotteen nopealla kehittämisellä ja käsityksellään rokotehaittojen pimittämisestä. Kotti kertoi myös arvioineensa rokotteen olevan itselleen suurempi riski kuin tartunta. Hän vetosi myös perustuslakiin ja yksilönvapauteen ja kritisoi koronapassia.

Lisäksi Kotti kertoi tulleensa uskoon ja uskovansa jumalan luomaan immuniteettiin sekä varjelukseen omassa elämässään.

– En ole kuunnellut (haastatteluja), mutta minulla oli käsitys jo hänen aiempien julkaisujensa kautta. Jotta myös ammattiurheilijat saavat leivän pöytään, viranomaisten viesti on, että rokottaminen on tie siihen. Toivotaan, että jokainen ottaisi rokotteen, muuten meillä on jatkuva sulkutila päällä ja urheilijat elävät sillä, että toiminta pyörii. Toivoisin, että jokainen omalla toiminnallaan mahdollistaisi sitä, että yhteiskunta pysyisi auki, Westerholm sanoi.

Seagullsin toimitusjohtaja Aku Perho sanoi Helsingin Sanomille, etteivät Kotin näkemykset edusta seuran kantaa. Työnantajalta ei kuitenkaan ollut odotettavissa seuraamuksia Kotille.

Raiko Häyrinen

STT

