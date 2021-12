Siiri ja Santeri Sävelmieli ovat sisarukset, jotka pelastavat hylättyjä nukkeja. Lapset ovat säveltohtoreita, ja he tarjoavat nukeille hoivaa musiikin avulla.

Siirin ja Santerin hoviväen on kirjoittanut Mirjami Hiltunen, ja satuhahmojen värikkään mutta herkän kuvituksen takana on somerolainen Keanne van de Kreeke.

Kittilässä asuva Hiltunen löysi van de Kreeken sattumalta kuvittajaksi Suomen Kuvittajat ry:n nettisivuilta.

– Ajatuksenani oli, että kuvituksessa valon on oltava voimakkaampi kuin varjojen. Hämmästyin, miten monilla kuvittajilla synkkyys olikin aika voimakas elementti. Keanne oli ensimmäinen, johon tykästyin, Hiltunen kertoo.

Keanne van de Kreeke joutui ensiksi kieltäytymään kuvituksesta kiireidensä vuoksi, mutta korona-ajan alettua aikaa järjestyi.

– Kirjan idea oli tosi kiva. Sain kuvituksen suhteen aika vapaat kädet, hän kertoo.

Van de Kreeke on kuvittanut oppikirjat mukaan lukien kolmisenkymmentä kirjaa. Ammattitaito ja kokemus näkyvät siinä, että hän näkee käsikirjoitusta lukiessaan yleensä nopeasti kuvituksen mielessään. Jos joku tekstin kohta ei purkaudu kuvitukseksi, hän on yhteydessä kirjoittajaan.

– Tässä kirjassa kuvitus syntyi vuorovaikutuksen avulla. Kirjassa oli paljon tekstiä ja pieniä hahmoja, ja vei aikaa miettiä kokonaisuutta.

Mieluisinta kuvitettavaa van de Kreekelle ovat oliot, eläimet ja luontoon liittyvät tarinat. Ihmishahmojen kanssa on joskus taisteltava.

– Olen löytänyt oman tyylini siihen, miten ihmishahmot säilyvät samanlaisina koko kirjan läpi. Muiden hahmojen kanssa se onnistuu paremmin.

Mirjami Hiltunen työskentelee Kittilässä kanttorina, ja hänellä on myös oma lasten musiikkikasvatukseen keskittyvä yritys Hovineidon musiikkikoulu. Yrityksen kustantama Siirin ja Santerin hoviväki on hänen ensimmäinen satukirjansa.

Hiltunen teki kirjaan paitsi käsikirjoituksen myös runsaasti musiikkia. Perheen pienimmille suunnattu satu toimii parhaiten kuunneltuna kirjan mukana tulevan linkin kautta. Ääniversiossa on mukana kymmeniä Hiltusen musiikkikatkelmia, jotka syventävät sadun tunnelmaa ja avaavat kertomuksen merkityksiä.

– Mukana on myös muun muassa vanhojen säveltäjämestareiden musiikkia, oopperaa ja kansanlauluja eri maista, Hiltunen kertoo.

Idean sävellettyyn satukirjaan Hiltunen sai venäläissyntyiseltä musiikkiammattilaiselta Vera Rodionovalta eli Veronika Järviseltä, joka opetti musiikkia mieli- ja kielikuvien avulla. Järvisen metodiikka on innoittanut Hiltusta tämän työssä musiikinopettajana.

– On todella tärkeää, etteivät lapset ainoastaan soita vaan myös kokevat, mitä he musisoivat. Itseäni puhuttelevissa lastenlauluissa on vahvasti mukana tarinallisuus, ja ne vievät toiseen todellisuuteen, Hiltunen kertoo.

Hiltunen mietti, miten voisi yhdistää Järviseltä oppimaansa ja viedä tarinallisen musiikin ideaa eteenpäin. Lopputuloksena syntyi satukirja, johon hän rohkaistui tekemään itse sävellyksiä.

Mirjami Hiltunen kiittelee Keanne van de Kreekeä neuvoista, joita ensikertalainen kirjantekijä kokeneelta kuvittajalta sai.

– Keanne kertoi, että tekstit on jaoteltava aukeamiin ja pitää päättää, minkä kokoiset kuvat millekin sivulle ja mihinkin kohtaan tulee. Sen pohjalta kuvittajan on helppo lähteä suunnistamaan. Keanne sai vapaan tilan luoda ja keksiä, ja se osoittautui hyväksi.

Välimatkan vuoksi Hiltunen ja van de Kreeke eivät koskaan tavanneet toisiaan. Yhteistyö sujui silti hyvin.

– Meitä yhdistää tietty herkkävireisyys. Arvostan todella sitä, että hän otti ensikertalaisen työparikseen, Hiltunen sanoo.

Omia käsikirjoituksia valmiina

Keanne van de Kreeke on itsekin kirjoittanut satukirjoja, ja niitä on julkaistu hänen aiemmassa kotimaassaan Belgiassa. Hän on yrittänyt saada omia kertomuksiaan Suomen markkinoille, mutta toistaiseksi niille ei ole löytynyt kustantajaa.

– Kustantajan löytäminen on todella vaikeaa. Kustantaminen on bisnestä, jossa pitää tuottaa sopivasta rahaa, hän miettii.

Kuvitustöitä van de Kreekelle on löytynyt paljon. Tutut kirjoittajat tietävät ottaa häneen yhteyttä, ja joskus hän tarjoaa itse valmista ideaansa ja kuvitusaihiotaan kirjoittajalle.

– Kerran lyhyitä tarinoita syntyi siitä, että tein postikortteja Paletti-kustantamolle. Sain pitää kuvien tekijänoikeudet, ja kirjoittaja teki niistä lyhyet tarinat.

Kaikkiin kuvitustarjouksiin van de Kreeke ei kuitenkaan suostu, vaan etenkin kirjan aihemaailman pitää tuntua omalta.

– Jos aihe tuntuu lähtökohtaisesti raskaalta ja vastenmieliseltä, joudun kieltäytymään.

Keanne van de Kreeken kuvituksia on julkaistu tänä vuonna toisessakin lastenkirjassa Siirin ja Santerin hoviväen lisäksi. Ella Brigattin kirjoittama Vuoristorata – Suuri seikkailu on osa Linnanmäen vuoristoradan 70-vuotisjuhlavuotta. Kirjalle on tulossa ensi vuonna jatkoa.

Kuvittajalla on työn alla myös kolmas osa Etsivätoimisto Muro -dekkarisarjaan, joka on suunnattu nuorille lukijoille. Uutena avauksena on tulossa aikuisille suunnattu kertomus soutuveneen elämästä yhdessä Andrea Vannucchin ja Anu Suosalon kanssa.

– Kyseessä on kokeellisempi projekti, joka kertoo soutuveneen elämästä sen syntymästä kuolemaan saakka. Sen lähtökohtana ovat Andrean tekemät haastattelut Särkisalon ympäristössä: hän on haastatellut ihmisiä soutuveneen merkityksestä heidän elämässään.