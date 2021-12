Kiuru Ylellä: Hallitukselle on ehdotettu merkittäviä maahantulon rajoituksia

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä sisäministeriö ovat ehdottaneet hallitukselle, että maahantulon rajoituksia kiristettäisiin merkittävästi, kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) Ylellä tiistai-iltana. EU- ja Schengen-alueen ulkopuolelta Suomeen saapuvilta edellytettäisiin ehdotuksen mukaan enintään 48 tuntia vanha todistus negatiivisesta koronavirustestistä.

Kiurun mukaan nyt keskustelussa on se, millaisella aikataululla rajoitukset toteutetaan.

– (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) THL ja STM tulevat tekemään suosituksen myös kaikille matkustajille, myös suomalaisille ja eurooppalaisille, että tämä ennakkotesti tulisi olla jo tehtynä maahan tultaessa. Ja kun maahan tullaan, niin jokaisen tulisi tehdä heti kotitesti, jotta tiedämme, mitä tuliaisia on tullut, Kiuru sanoi Ylen tv-uutislähetyksessä illalla.

THL: Kaikkien saapuvien matkustajien testaaminen mahdotonta

THL ehdotti aiemmin STM:lle erilaisia vaihtoehtoisia toimia Suomen rajoilla uuden koronavirusvariantin omikronin torjumiseksi. THL:n mukaan kaikkien matkustajien testaaminen olisi mahdoton tehtävä maahantuloviranomaisille suurten matkustajamäärien vuoksi, mutta matkustajilta voitaisiin vaatia koronatestin tekemistä ennen maahantuloa.

Osa matkustajista voitaisiin myös ohjata testeihin heidän vierailemissaan kunnissa, kertoi THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava ehdotuksista STT:lle tiistaina.

– Ennakkotestien vaatiminen kaikilta matkustajilta, myös rokotetuilta, olisi suositeltavinta, koska se ei kuormittaisi meidän terveydenhuoltoamme, sanoi Jalava.

Yksi vaihtoehto olisi jatkaa tartuntatautilain väliaikaisten pykälien mukaisesti ja ohjata koronaoireisia matkustajia testeihin.

Kovimpiin toimenpiteisiin lukeutui myös ehdotus laajamittaisesta lentoliikenteen keskeyttämisestä, mikä sekin olisi Jalavan mukaan käytännössä hankala toteuttaa. Tällä hetkellä Suomi rajoittaa lentoliikennettä Etelä-Afrikasta sekä muutamista muista eteläisen Afrikan maista.

Jalavan mukaan maiden lisääminen yksi kerrallaan matkustusrajoituslistalle ei enää riitä.

– Hyvin lyhyellä aikavälillä voi toki jatkaa maiden lisäämistä rajoitettujen listalle. Ongelmana on kuitenkin, että omikron näyttää leviävän hurjaa vauhtia monessakin maassa, Jalava sanoi.

Norjassa omikrontapaukset tuplaantuivat

Huoli omikronmuunnoksen leviämisestä on kasvanut viime päivinä. Omikronia on todettu eniten Tanskassa ja Britanniassa, mutta myös rajanaapurissa Norjassa omikrontapaukset ovat nousseet nopeasti.

Ministeri Kiurun mukaan aluehallintovirastoille on esitetty, että terveysturvallisuustoimia kohdennettaisiin erityisesti sellaisiin maahantulijoihin, jotka saapuvat juurikin maista, joissa koronatilanne on heikentynyt.

– Oletan, että päätökset koskevat Tanskaa, Norjaa ja Britanniaa, Kiuru sanoi.

Suomen kokoisessa Norjassa omikrontartuntojen määrä tuplaantui vain viikossa.

Viime viikolla Norjassa rekisteröitiin 660 omikrontartunnan saanutta ihmistä, kun variantin saaneita oli edellisellä viikolla vajaat 300. Maanantaihin mennessä omikrontapauksia oli Norjassa yhteensä noin tuhat.

– Jos jotakin on muualla tapahtunut, niin miksi se ei tapahtuisi myös Suomessa. Yritämme seurata tilannetta ja ottaa opiksi siitä mitä muuallakin on tapahtunut, sanoi THL:n erikoistutkijan Simopekka Vänskä STT:lle tiistaina.

Suomellakin nyt kiire tehdä uusia ennusteita

Ennusteita tekevän Vänskän mukaan Suomessakin tuli nyt kiire tehdä omia mallinnuksiaan sen jälkeen, kun Norjassa ennustettiin omikronin vielä hurjempaa lisääntymistä.

Yhden ennusteen mukaan tulevina viikkoina Norjassa uusia tartuntoja voi tulla jopa 90 000-300 000 päivittäin.

Vänskän mukaan Norjan mallinnuksessa oli hänestä kyse pahimmasta mahdollisesta skenaariosta eli tilanteesta, jossa aivan kaikki menisi pieleen.

– Jos kaikki tekijät muutetaan pessimistiseen suuntaan, niin voi tulla hyvin pessimistinen ulostulo, Vänskä sanoi.

Opetusministeriö ja THL päivittävät koulujen suosituksia

Vaikeutuvassa koronaepidemiassa opetusryhmät suositellaan jatkossa pidettäväksi erillään, kertoo opetusministeri Li Andersson (vas.) Twitterissä. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja THL päivittävät koulujen terveysturvallisuussuositukset ennen uuden lukukauden alkua.

Ministerin mukaan alueelliset toimet ovat koronastrategian kärki, joten alueiden terveysviranomaiset ottavat tarvittaessa lisätoimia käyttöön. Esimerkiksi maskeja voidaan alueellisesti ohjeistaa käyttämään myös peruskouluissa.

Myös etäopetus on edelleen mahdollinen keino alueen terveysturvallisuuden varmistamiseksi, Andersson kirjoittaa.

https://twitter.com/liandersson/status/1470742588697235458

Ayla Albayrak, Minja Viitanen

STT

Kuvat: