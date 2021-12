KOK oli videoyhteydessä tennistähti Peng Shuaihin

Kansainvälinen olympiakomitea KOK kertoi olleensa keskiviikkona toistamiseen videoyhteydessä kiinalaisen tennispelaajan Peng Shuain kanssa.

KOK:n torstaina kotisivuillaan julkaiseman tiedotteen mukaan toinen videopuhelu vahvisti käsitystä, että Peng ”näytti olevan turvassa ja kunnossa ottaen huomioon hänen vaikean tilanteensa”. KOK kertoi aikovansa pitää säännöllisesti yhteyttä Pengin kanssa ja sopineensa tämän kanssa tapaamisen tammikuulle.

Peng katosi marraskuun alussa sen jälkeen, kun hän oli syyttänyt Kiinan entistä varapääministeriä pakottamisesta seksuaaliseen tekoon.

Tennistähdiltä kiitosta WTA:lle, Kiinalta ei

Tenniksen naisten ammattilaiskiertue WTA ilmoitti keskiviikkona peruvansa kaikki Kiinassa pelattavaksi tarkoitetut turnauksensa. Taustalla on huoli Pengistä.

– Hyvällä omallatunnolla en ymmärrä, kuinka voin pyytää urheilijoitamme kilpailemaan siellä, kun Peng Shuai ei saa kommunikoida vapaasti ja häntä on ilmeisesti painostettu kiistämään väitteensä seksuaaliseen tekoon, WTA:n puheenjohtaja Steve Simon sanoi keskiviikkona.

Muun muassa miesten maailmanlistan ykkönen Novak Djokovic ja entinen huippupelaaja sekä yksi WTA-kiertueen alullepanijoista Billie Jean King ovat kehuneet WTA:n päätöstä.

Päätös saattaa maksaa WTA:lle satoja miljoonia dollareita, sillä Kiina on yksi sen isoimmista markkina-alueista.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Wang Wenbin kritisoi torstaina WTA:ta ”urheilun politisoimisesta”.

KOK:n puheenjohtajaa Thomas Bachia kritisoitiin 21. marraskuuta pidetyn ensimmäisen videopuhelun jälkeen, koska hän ei esittänyt Pengin turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

KOK:n mukaan se pyrkii käyttämään ”hiljaista diplomatiaa” ja osoittamaan huolensa suoraan kiinalaisille urheilujärjestöille.

https://olympics.com/ioc/news/ioc-statement-on-the-situation-of-peng-shuai

STT

