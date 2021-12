Koko maassa huono ajokeli aatonaaton liikenteessä – joulun paluuliikenteelle sen sijaan hyvä ajosää

Koko Suomeen on annettu varoitus huonosta ajokelistä aatonaatolle torstaille, kertoo Ilmatieteen laitos. Maanteillä on syytä keventää kaasujalkaa siitäkin syystä, että joulun menoliikenteen arvioidaan olevan torstaina vilkkaimmillaan.

Pohjoisesta saapui keskiviikkoiltana Lappiin lumisadealue, joka kulkee koko maan läpi ja etenee eteläisimpään Suomeen torstaina illalla.

Liki kaikilla merialueilla tuulee torstaina kovaa. Lisäksi osassa Pohjanlahtea on voimassa jäätämisvaroitus.

Kuluvan viikon napakka pakkanen lauhtuu torstaina tilapäisesti, mutta joulua vietetään melko kylmässä talvisäässä.

Osassa maata ajokeli on huono myös jouluaattona perjantaina. Kehnon liikennesään varoitus on voimassa silloin maan eteläosassa sekä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Pyhien paluuliikennettä sen sijaan ajellaan alustavien tietojen mukaan normaalissa talvisäässä. Joulupäivälle tai tapaninpäivälle ei ole annettu tiekelivaroituksia.

Osassa merialueita on voimassa jäätämisvaroitus jouluaattona ja tapaninpäivänä.

