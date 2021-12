Kokoomus jatkaa kärjessä Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Kokoomuksen kannatukseksi mitattiin nyt 21,4 prosenttia, jossa on nousua 0,3 prosenttiyksikköä. Viime kevättalvesta puolueen kannatus on noussut noin viisi prosenttiyksikköä.

Oppositiopuolue kokoomus kasvatti eroa verrattuna muihin kärkipuolueisiin. Se oli kolmesta suuresta ainoa, joka onnistui kasvattamaan kannatustaan.

Päähallituspuolue SDP pitää HS-gallupissa kakkossijaa. Sen kannatus on nyt 19,3 prosenttia, laskua 0,1 prosenttiyksikköä.

Kohu pääministeri Sanna Marinin (sd.) ravintolaillasta korona-altistuneena osui kyselyn loppuvaiheeseen. Sen vaikutukset näkyvät kuitenkin selvemmin vasta seuraavissa mittauksissa. Tässä kyselyssä SDP:n suosio pysyi lähes ennallaan.

Toistuvat kohut pääministerin ympärillä boomereista biletykseen saattavat vielä heijastua SDP:n kannatuslukuihin. Se nähdään tarkemmin seuraavissa gallupeissa.

Vielä suurempi vaikutus puolueiden kannatukseen voi olla koronapandemialla, joka on nopeaa vauhtia pahenemassa. Rajoitukset, rokotukset ja hallituksen koronapäätökset alkavat taas kiinnostaa kansalaisia.

Perussuomalaiset on gallupin kolmannella sijalla. Puolueen kannatukseksi mitattiin nyt 17,5 prosenttia, joka on 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin marraskuussa. Samalla ero SDP:hen kasvoi suuremmaksi.

Kahden suuren oppositiopuolueen kannatus on kulkenut eri tahtia. Siinä missä kokoomus on onnistunut kasvattamaan kannatustaan, perussuomalaisten suosio on laskenut. Viime keväästä kannatus on pudonnut noin neljä prosenttiyksikköä.

Uusi puheenjohtaja Riikka Purra ei ole ainakaan vielä saanut perussuomalaisia uuteen nousukiitoon.

Maakuntiin perustuvaa sote-hallintoa voimakkaasti ajanut keskusta on edelleen syvässä kannatuskuopassa. Puolueen kannatus pysyi HS-gallupissa ennallaan 11,9 prosentissa.

Keskusta onnistui sote-väännössä ja sai omat tavoitteet maakuntiin perustuvasta jaosta läpi. Ainakaan näin aluevaalien kynnyksellä voitto ei kuitenkaan heijastu kannatuslukuihin.

Äänestäjien tyytyväisyys nähdään tarkemmin tammikuun vaaleissa.