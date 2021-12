Kolmas Salohallin kärkiottelu tämän kauden Mestaruusliigassa maanantaina uunista ulos

Otteluohjelmakin hellii LP Viestiä ja salolaista lentopalloyleisöä. Maanantaina on tarjolla jo kauden kolmas Salohallissa pelattava naisten Mestaruusliigan absoluuttinen kärkiottelu, kun Pölkky Kuusamo tulee vierailulle haettuaan sunnuntaina 3–0-voiton Huittisista.

Pölkky kipusi LP-Vampula-voitollaan yhden pisteen päähän Viestistä, joka on pelannut yhden ottelun vähemmän. Kun kolmikko Viesti–Pölkky–LP Kangasala on runkosarjan puolivälin paikkeilla edelleen voittaneet joka kerta kaikki muut liigajoukkueet, on maanantain pelin merkitys runkosarjan maaliintulojärjestyksessä todella suuri.

Kentän täyttävät jälleen liigan eliittitason pelaajat. Monen asian perustana ovat erinomaiset passarit, syys–lokakuun parhaaksi pelipaikallaan valittu Pölkyn Jalissa Trotter ja marraskuussa koko liigan ykkösnimeksi nimetty LP Viestin Viktoriia Tuchashvili.

Hyökkäyksissä LP Viesti on ollut hieman niskan päällä. Tämä selittyy lähinnä hakkuri Iina Andrikopouloun paremmuudella Julie Lengweileriin verrattuna sekä salolaisten suuremmilla keskihyökkäystehoilla.

Myös syöttöjoukkueena LP Viesti on ollut edellä. Ässätilastoa johtaa Anna Czakan, ja kärkipäästä löytyvät myös Andrikopoulou, Jessica Kosonen ja Jenni Jantunen.

Torjunnoissa hallitsee Pölkky, jonka Ella Autere ja Linda Andersson löytyvät Czakanin tavoin torjuntapistetilaston kärkisijoilta. Yleispelaajavertailussa ollaan hyvinkin tasaisia niin hyökkäyksissä kuin vastaanotoissakin. Hyökkäystehoissa liigan huippuluokkaan kuuluvat sekä Kosonen, Elena Becheva ja Linnea Kuusela (LP Viesti) että Carlyle Nusbaum ja Adeja Lambert.

Liberoista LP Viestin Netta Laaksosella on Sanna Häkkistä merkittävästi parempi vastaanottoprosentti. Säännöllisesti pelanneista Laaksonen ja hieman hänen edellään oleva Kangasalan Tiiamari Sievänen ovat prosenteissa kaukana muiden edellä.

Pölkyn joulutaukoa edeltävä viikko on raju. Joukkue ehtii kotiutua takaisin Kuusamoon, kunnes edessä on torstain kotiottelu LiigaPlokia vastaan. Sen jälkeen joukkue reissaa vielä lauantaiksi Kuopioon.

Tällaisen peliruuhkan vaikutukset voivat olla monenlaiset.

– Kun olemme olleet esimerkiksi pohjoisen ottelukiertueella, niin jälkimmäinen ottelu on usein mennyt paremmin ja siihen on helpompi valmistautua, huomauttaa LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

Naisten Mestaruusliigaa, LP Viesti–Pölkky maanantaina kello 18.30 Salohallissa.