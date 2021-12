Kolmea alaikäistä epäillään bussinkuljettajan tapon yrityksestä Imatralla – yksi nuorista kuvasi väkivallantekoa

Poliisi epäilee kolmea 15-16-vuotiasta nuorta linja-auton kuljettajan tapon yrityksestä Etelä-Karjalassa Imatralla.

Epäilty rikos tapahtui myöhään maanantai-iltana, kun linja-auton kuljettaja huomautti Imatran keskustassa Imatrankoskella liikkuneille nuorille heidän toiminnastaan.

Nuoret tekivät alueella ilkivaltaa ja olivat juuri rikkomassa näyteikkunaa, kun linja-auton kuljettaja puuttui toimintaan. Kun kuljettaja nousi linja-auton ulkopuolelle, nuoret alkoivat poliisin mukaan pahoinpidellä häntä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Matti Raivikon mukaan teossa käytetty väkivalta on ollut rajua.

– Maassa makaavaa uhria on lyöty ja potkittu eri puolille vartaloa. Useat iskuista ovat kohdistuneet pään alueelle. Yhdellä epäillyistä on ollut puukko hallussaan, jolla hän on lyönyt uhria useita kertoja, Raivikko kertoi tiedotteessa.

Uhrin tilaa vakaa

Kaikki rikoksesta epäillyt on tavoitettu, ja heitä on kuulusteltu. Raivikon mukaan kaikki epäillyt on otettu kiinni, ja yhtä heistä on määrä esittää vangittavaksi huomenna Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa.

Tekijöistä kahden epäillään pääosin osallistuneen väkivallantekoon, kolmannen taas lähinnä kuvanneen tapahtumia. Kuitenkin tekoa kuvannut nuori on toiminnallaan myötävaikuttanut tapahtumiin. Poliisi on ottanut videomateriaalin haltuunsa.

Rikoksen uhrin tila on vakaa, ja poliisi on päässyt puhuttamaan häntä.

Poliisi jatkaa asian esitutkintaa ja syyteharkintaan saattamista.

Sanna Raita-aho

STT

