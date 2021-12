KooKoo kurkottaa tähtiin päävalmentaja Olli Salon komennossa – ”Tietyllä tavalla olen ihaillut jopa Hannu Jortikan valmennusta”

Keväällä 2017 Tamperetta ravisutti Ilveksen ja Tapparan kiihkeä taistelu välieräpaikasta jääkiekkoliigassa. Tappara säilytti kasvonsa voitoin 4-3.

– En ihmettele yhtään, miksi KooKoo pärjää noin hyvin. Meillä tapahtui pudotuspeleihin hirveä muutos taktisella puolella. Ryhdyimme pelaamaan vastustajan aseita vastaan. Olli Salo oli siinä päästrategi, muisteli Ilveksen puolustaja Teemu Aalto Aamulehdessä kuukausi sitten.

Kouvolan jäähallin lounasruokalassa KooKoon 38-vuotias päävalmentaja Olli Salo punastuu kehuista. Edessä on haastatteluhetkellä enää yksi ottelu ennen joulutaukoa.

Voittamalla kotonaan Helsingin IFK:n puhtaasti KooKoo olisi lähtenyt joulun kinkunpaistoon piikkipaikalla. Se jäi toteutumatta. Kouvolalaisseura on silti koronaviruksen kurittaman kiekkosyksyn sensaatio.

KooKoo on Salon ensimmäinen kauden alusta alkanut projekti Liigassa. Ilveksessä 2017 hän oli Karri Kiven apuvalmentaja.

– Kopioidaanhan me valmentajat muualla näkemäämme, mutta kaikki pitää sulatella pääkopassaan. Tietyllä tavalla olen ihaillut jopa Hannu Jortikan valmennusta, mutta ajat ovat toki nykyään toiset, Salo hymähtää.

”Kokemuspisteitä ehtinyt kertyä”

Palaset loksahtelivat syksyllä paikoilleen. KooKoolla on sarjan vahvin maalivahtikaksikko Oskari Setäsessä ja Nick Malikissa. Lukon mestarijoukkueesta Raumalta löydettiin nelosketjusta Liigan maalipörssiä 14 osumalla johtava Heikki Liedes. Puolustaja Peetro Seppälä, 21, nousi 2000-luvun kolmantena KooKoo-kasvattina A-maajoukkueeseen muhkealla plusmiinussaldolla (+11).

– Pystyn erottamaan kodin ja jäähallielämän hyvin. Bussissa olen huono nukkumaan, mutta eipä muuten ole ollut syytäkään viettää unettomia öitä, Salo toteaa.

Salo joutui kovaan paikkaan tammikuussa 2016 korvatessaan Hämeenlinnan Pallokerhossa potkut saaneen Pasi Arvosen. Seuraavat neljä kautta menivät Ilveksessä Kiven ja siihen lomittuen alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa tuolloin komentaneen Jussi Ahokkaan apulaisena. Ahokas oli KooKoossa kaksi kautta ja suositteli vajaan vuoden valmennuskeikan Saksan kakkostasolla vetänyttä Saloa seuraajakseen. Turun Palloseuraa luotsaava Ahokas ei ole saanut KooKoolta kolmessa kohtaamisessa pistettäkään.

Salo pääsi juniorisentterinä kokeilemaan HPK:ssa parit Jukka Jalosen vetämät liigaharjoitukset. Lyhyen peliuran huipennus oli 12+17 tehopistettä Heinolan Kiekossa Suomi-sarjassa tuottanut kausi, Vierumäen liikunta-alan opintojen ohessa.

– Onhan tässä kokemuspisteitä ehtinyt kertyä, mutta tärkeintä on oppia päivittäin reagoimaan tapahtumiin, Salo sanoo.

Menestyksestä vapaapäivä

Kymmenettä liigakauttaan pelaava KooKoo kompuroi joulukuussa, mutta keikkui myös ensi kertaa kärkipaikalla myöhemminkin kuin sarjan avausviikonloppuna. Joukkueelle kausi ei ilmeisesti ole ollut yllätys.

Kolmen pisteen voitto HIFK:sta olisi tarvittu myös syyskauden tavoitteen täyttymiseen. Kun edellinen tusinan pelin mittajakso ylsi tavoitepistemäärään, oli porkkanan aika.

– Taululla on jokaisen tavoitteen täyttymisestä palkinto. Joukkue sai valita yhden ylimääräisen vapaapäivän, johon valmennuksella ei ollut sanansijaa. Pelaajat pidensivät joululomaansa vuorokaudella, Salo kertoo.

– Jos kotona olisi samanlainen valintaoikeus, ei kohta kolmevuotias Jooa taitaisi antaa meille koskaan lupaa muuttaa pois Tykkimäen huvipuiston tuntumasta. Poika osaa jo sanoa, ”KooKoo ei (pelaa)”, jos minut pitää saada leikkimään katsellessani muiden joukkueiden otteluita, Salo naurahtaa.

