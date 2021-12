Korealaisen menestysyhtye BTS:n jäsenistä kolmella koronatartunta – yhtye palasi vastikään Yhdysvalloista

Kolme korealaisyhtye BTS:n jäsentä on saanut koronavirustartunnan, kertoo yhtyettä manageroiva Big Hit Music. Menestyksekkään K-pop-yhtyeen jäsenet saivat positiiviset testitulokset palattuaan Yhdysvalloista.

Yhtye oli esiintynyt Yhdysvalloissa ensimmäistä kertaa liveyleisön edessä sitten koronapandemian alkamisen. Konsertit järjestettiin Los Angelesissa marraskuun lopulla ja joulukuun alussa.

Sittemmin pop-tähdet ovat olleet vapailla, ja jokainen tartunnan saaneista oli palannut Etelä-Koreaan eri ajankohtina.

Seitsenhenkisestä yhtyeestä RM ja Jin saivat positiiviset testituloksensa lauantaina. Päivää aiemmin oli jo ilmoitettu Sugan saaneen tartunnan.

RM:llä ja Sugalla ei ole manageritoimiston mukaan oireita. Jinillä on puolestaan ollut lievää kuumetta. Kaikki kolme ovat täysin rokotettuja.

Big Hit Musicin mukaan tartunnan saaneet jäsenet eivät ole olleet tekemisissä yhtyeen muiden jäsenten kanssa Etelä-Koreaan palattuaan.

Kolmikosta RM ja Suga saivat testituloksensa ollessaan vielä matkan jäljiltä karanteenissa. Jin oli sen sijaan ehtinyt päästä karanteenista negatiivisen testituloksen jälkeen ja saanut positiivisen tuloksensa vasta karanteenin jälkeen.

Ensimmäinen Billboardin listakärkeen noussut korealaisyhtye

BTS singahti maailmanlaajuiseen supertähteyteen Dynamite-sinkkunsa myötä. Dynamite päätyi viime vuonna yhdysvaltalaisen Billboard-lehden julkaiseman Hot 100 -listan ykköseksi. BTS oli ensimmäinen kyseisen listan huipulle kavunnut korealaisyhtye.

Uutistoimisto Reutersin mukaan vuonna 2013 debyyttinsä tehnyt yhtye siirsi ja sittemmin perui koronapandemian vuoksi maailmanlaajuisen kiertueen, josta oli määrä tulla heidän tähän mennessä suurin.

Marraskuussa yhtye sai Yhdysvalloissa tunnustusta American Music Awards -palkintogaalassa, jossa yhtye palkittiin muun muassa vuoden artistina.

Korona on kurittanut sekä Yhdysvaltoja että Etelä-Koreaa erittäin tarttuvan omikronmuunnoksen levitessä maailmalla.

Maailman koronatilannetta seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan yli 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on vahvistettu tähän mennessä yli 52 miljoonaa tartuntaa ja yli 816 000 koronakuolemaa. Yhdysvalloissa on kirjattu määrällisesti eniten koronatartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemia koko maailmassa.

Yli 51 miljoonan asukkaan Etelä-Koreassa tartuntoja on baltimorelaisyliopiston mukaan vahvistettu kaikkiaan reilut 602 000 ja koronaan liittyviä kuolemia vajaat 5 200.

