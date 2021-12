Viimeinen joulutaukoa edeltänyt kierros selkiytti Korisliigan asetelmia. Näyttää siltä, että todellista taistelua käydään runkosarjan kuudella–seitsemällä viimeisellä kierroksella kuudennesta sijasta. Kärkiviisikko on loittoontunut muista sekä pelillisesti että lauantain myötä myös tuloksellisesti.

Syyskauden superjoukkue on ollut Karhubasket (14 voittoa–2 tappiota). Vaikeat viimeisimmät ottelut näyttivät, että superterävän aloitusviisikon takana on myös merkittävä määrä laajuutta.

Siinä missä Karhubasketilla ei ole minkäänlaista tarvetta pelaajamuutoksiin, on Seagullsin (11–4) tilanne täysin toinen. Viidestä viimeisimmästä liigaottelusta tuli kolme tappiota keskikastin joukkueille ja jatkoaikavoitto Bisonsista. Pelaajien nimilista on vakuuttava, mutta viime kausikin osoitti, että ulkomaalaishankintojen pitää silti onnistua. Toistaiseksi osumaprosentti on ollut matala.

Kouvot (11–5) tarvitsee terveyttä ja laatupelaajan paikkaamaan Deshon Tayloria. Kymijoen eteläosassakin nukuttaneen yöt levollisesti: KTP:n tasainen ulkomaalaisviisikko on vienyt Remu Raitasen kanssa joukkueen hyvään saldoon (10–6).

Vilpas (9–7) on parantanut päivä päivältä. 28. joulukuuta Salohallissa saatetaankin nähdä poikkeuksellisen laadukas koripallo-ottelu mahdollisesti täysillä kokoonpanoilla (kyllä, koputetaan montaa puuta). Vähintään yhtä nopean nosteen on löytänyt palikat vihdoin paikalleen saanut BC Nokia (7–9).

Nokia voitti erittäin tärkeässä vieraspelissä monista syistä erittäin keskeneräisen Lahti Basketballin (7–9), käänsi tämän parin keskinäisten ottelujen korieron edukseen ja on juuri nyt vahvin ehdokas runkosarjan kuudenneksi. Steven Haney ja Justin Pierce näyttäisivät olleen osumia ainakin hopeasuoneen suorastaan karmean alkukauden jälkeen.

Kobrien (7–8) on saatava BJ Raymond takaisin mukaan. Myös jo pidempään sivussa olleen Juho Lehtorannan merkitys kapeahkossa materiaalissa on varsin suuri.

Kun Topias Palmi lähti Pyrinnöstä (6–9), on joukkueen materiaali sekä kotimaisien että ulkomaalaisten pelaajien osalta merkittävästi viime kautta heikompi. Ylempi loppusarja jää haaveeksi: kohdattavina ovat vielä kärkikolmikko ja Vilpas.

Kataja (6–9) tarvitsee tervettä Jamar Wilsonia, jota on valitettavasti marraskuun alkupäivien jälkeen saatu harvakseltaan. Bisons (4–12) kiusaa parempiaan usein otteluissa varsin pitkään. Korihaiden (2–14) olisi todennäköisesti pakko värvätä neljäs ulkomaalaiseksi laskettava pelaaja. Muussa tapauksessa suora putoajan paikka jäisi lähes varmasti Uuteenkaupunkiin.

SSS:N VALINNAT KORISLIIGAN SYYSKAUDEN TÄHTIVIISIKOIKSI

Neljä Karhua ja salolaisherra Puu

Kotimaiset

Takamiehet: Lassi Nikkarinen, Seagulls ja Henri Kantonen, Karhubasket

Laiturit: Shawn Huff, Seagulls ja Remu Raitanen, KTP

Sentteri: Hannes Pöllä, Kouvot.

Ulkomaalaiset

Takamiehet: Deshon Taylor, Kouvot ja Cameron Jones, Karhubasket

Laiturit: Rene Rougeau ja Lee Skinner, Karhubasket

Sentteri: Jeremiah Wood, Vilpas.