Korkein oikeus antoi Texasin aborttilain pysyä toistaiseksi voimassa – abortin tarjoajilla mahdollisuus haastaa laki alemmissa oikeusasteissa

Yhdysvaltain korkein oikeus antoi abortteja tarjoaville klinikoille perjantaina mahdollisuuden jatkaa Texasin osavaltion tiukan aborttilain haastamista alemmissa oikeusasteissa. Tuomioistuin salli kuitenkin lähes kaikki abortit kieltävän lain jäädä toistaiseksi voimaan.

Yhdeksänhenkisen konservatiivienemmistöisen tuomioistuimen tuomareista kahdeksan oli sitä mieltä, että aborttiklinikoiden jättämät kanteet voivat edetä liittovaltion tuomioistuimessa.

Texasin laki käytännössä kieltää kaikki 6. raskausviikon jälkeen tehdyt abortit, eli jo ennen kuin moni nainen tietää olevansa raskaana.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi olevansa erittäin huolissaan siitä, että korkein oikeus antoi Texasin aborttilakien jäädä voimaan.

– Puolustan aina naisten perustuslaillista ja pitkään tunnustettua oikeutta, Biden kertoi Valkoisen talon tiedotteessa perjantaina viitaten korkeimman oikeuden päätökseen vuodelta 1973.

Tiukin aborttilaki sitten Roe vastaan Wade -päätöksen

Texasin laki on tiukin aborttia rajaava laki, joka maassa on otettu käyttöön sen jälkeen, kun aborttioikeus turvattiin liittovaltion tasolla liki viisikymmentä vuotta sitten. Yhdysvaltain nykyinen aborttioikeus nojaa korkeimman oikeuden vuoden 1973 päätökseen oikeusjutussa Roe vastaan Wade.

Monet republikaanien johtamat osavaltiot ovat säätäneet aborttioikeutta rajoittavia lakeja, jotka korkein oikeus on todennut perustuslain vastaisiksi vuoden 1973 päätökseen viitaten.

Texasin laki poikkeaa aiemmista perustuslain vastaisiksi todetuista aborttioikeutta rajoittavista laeista siinä, ettei se suoraan rankaise abortin hankkinutta naista, mutta sallii yksityisten kansalaisten haastaa oikeuteen tahoja, jotka auttavat naista abortin toteuttamisessa.

Kanteita nostavat ihmiset voivat hakea näiltä tahoilta vähintään 10 000 dollarin korvausta. Järjestelyä on verrattu palkkionmetsästykseen.

Joulukuun alussa korkeimmassa oikeudessa kuultiin myös ensimmäisiä puheenvuoroja oikeusjutussa, joka koskee Mississippin aborttilakia. Osavaltion laki kieltää abortin 15. raskausviikon jälkeen.

Tuolloin useat yhdysvaltalaismediat tulkitsivat, että korkein oikeus olisi kallellaan pitämään voimassa Mississippin osavaltion lain, ja myös Roe vastaan Wade -päätöksen kumoamista pidettiin mahdollisena.

Mississippin aborttilaista odotetaan korkeimman oikeuden päätöstä ensi vuoden kesäkuuhun mennessä.

AFP

STT

