Korona kiristää otetta

Koronapandemia koettelee Eurooppaa taas kovalla otteella. Erityisen huolestuneena seurataan Norjan tilannetta, jossa uusi omikronvariantti leviää vauhdilla. Synkimmän ennusteen mukaan päivittäisten tartuntojen määrä voi nousta satoihin tuhansiin. Se on hurja määrä Suomen kokoisessa maassa.

Norja on jo ilmoittanut tiukoista koronarajoituksista. Uusista rajoituksista ja rokotusten vauhdittamisesta kerrotaan myös muualla Euroopassa.

Koronaviruksen omikronvariantin aiheuttamat tartunnat kaksinkertaistuivat Norjassa yhden viikon aikana. Maassa pelätään, että pahimmillaan tartunnat voivat kasvaa jopa 90 000–300 000 tartuntaan päivässä.

Myös sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on kasvanut. Sairaalahoidossa oli maanantaina runsaat 350 ihmistä, mikä on koko pandemian korkein lukema. Päivittäin Norjassa on rikottu uusia tartuntaennätyksiä.

Norjan hallitus ilmoitti maanantaina, että baareihin ja ravintoloihin tulee anniskelukielto. Lisäksi aikuisten kulttuuri- ja urheilutapahtumia esitetään peruttavaksi. Myös kasvomaskin käyttöä kiristetään.

Norjan tilannetta seurataan tarkkaan Suomessa. Selvältä näyttää, että uusi omikronvariantti nousee vallitsevaksi myös täällä. Kokemus on osoittanut, että rajoilla uusien varianttien maahantuloa ei pystytä estämään.

Uudesta variantista ei vielä tiedetä tarpeeksi. Ainakin se näyttää leviävän tehokkaammin kuin nykyisin hallitseva deltavariantti.

Etelä-Afrikasta saatujen kokemuksien mukaan omikron aiheuttaa lievempää tautimuotoa. Lisätietoa kuitenkin tarvitaan, sillä Etelä-Afrikan väestöstä 70 prosenttia on saanut jo jonkinlaisen immuniteetin aiemmin sairastetun koronataudin vuoksi. Rokotuksen maan väestöstä on saanut vain joka neljäs.

Tilannetta ei voi suoraan verrata Eurooppaan, jossa väestö on myös vanhempaa.

Rokotusten tehoa omikroniin ei tunneta vielä riittävästi. Ensimmäisten arvioiden mukaan kaksi rokotetta ei estä tartuntaa niin hyvin kuin aikaisemmilla varianteilla, mutta saattaa kuitenkin antaa suojaa vakavaa tautimuotoa vastaan.

Avainasemassa koronan ja uuden virusmuunnoksen torjunnassa ovat rokotteet. Erityisen tärkeää on, että kaikki hankkisivat sen ensimmäisen ja toisen rokotteen. Tarvetta on myös kolmannen rokotteen vauhdittamiseen, mihin päädyttiin muun muassa Britanniassa.

Asiantuntijoiden mukaan on hyvin todennäköistä, että me kaikki kohtaamme ennemmin tai myöhemmin omikronin tai jonkun muun koronavariantin. Ratkaisevaa on, millaisen taudin tartunta aiheuttaa.

Rokotetuilla tauti jäänee lieväksi, mutta rokottamattomilla vaikean taudin riski on edelleen merkittävä.