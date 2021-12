Korona leviää räjähdysmäisesti Lontoossa

Lontoossa rekisteröitiin lauantaina eniten uusia koronatartuntoja yhdessä vuorokaudessa koko pandemian aikana, yli 26 400. Lontoon pormestari Sadiq Khan kertoi olevansa pahasti huolissaan omikronmuunnoksen nopeasta leviämisestä. Siksi pormestari otti jälleen käyttöön hätätilanteisiin tarkoitetun erityisohjelman, jolla eri viranomaissektorien yhteistyötä tiivistetään. Edellisen kerran eritysohjelma oli käytössä tammikuussa.

– Tämä on erittäin huolestuttavaa. Siksi Lontoon avainsektorien on tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta koronan vaikutukset voidaan minimoida ja voimme suojella elintärkeää rokotusohjelmaamme, Khan perusteli

Britanniassa on kuluneen viikon aikana jo kolmena päivänä rikottu tartuntojen vuorokausimäärän ennätys. Lauantaina näin ei käynyt, mutta viikonlopun tartuntaluvut ovat yleensäkin arkipäiviä alhaisempia.

STT

Kuvat: