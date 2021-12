Koronakriisi nousi esiin Finlandia-puheissa – ”Pelkkä tiedon olemassaolo ei riitä”

– Korona-aika on osoittanut meille, mitä yhteiskunnassa voi tapahtua, jos iso osa ihmisistä, syystä tai toisesta, alkaa uskoa muuta kuin perusteltuun tietoon nojaavaa puhetta.

Näin lausui keskiviikkoiltana Miltton Oy:n varatoimitusjohtaja Katri Makkonen, vuoden tietokirjallisuuden Finlandia-voittajan valitsija.

– Tämä aika on muistuttanut meille, että pelkkä tiedon olemassaolo ei riitä. Ei riitä, että puheemme tai kirjoituksemme saavuttaa vain heidät, jotka jo valmiiksi ovat niille vastaanottavaisia, Makkonen jatkoi.

Eletty pandemia näkyi puheissa muutenkin.

Osmo Tapio Räihälä, joka palkittiin tietokirjallisuuden Finlandialla kirjastaan Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa (Atena), kuvaili pitkään suljettuna olleita taide- ja kulttuuritapahtumia yhteiskunnan teho-osastoiksi.

– Ne antavan meille happea, verta ja ravintoliuosta. Silti monet kuvittelevat, että taide ja kulttuuri ovat Maslow’n tarvehierarkian huipulla, että niihin voi panostaa sitten, kun kaikki muu on kunnossa. Asia on päinvastoin, Räihälä sanoi.

Nuortenkirjallisuuden palkittu korosti vuoropuhelua

Kaunokirjallisuuden Finlandian voitti Jukka Viikilä romaanillaan Taivaallinen vastaanotto (Otava). Kirjailija käsittelee siinä muun muassa sydänleikkausta, jonka hän kävi läpi vuonna 2018. Viikilä omisti puheessaan kirjansa paitsi kardiologiveljelleen, myös suomalaiselle terveydenhuollolle.

– Siksi, että minusta oli kirjoittamaan ja saan seistä nyt tässä, haluan omistaa kirjani kotimaan terveydenhuollolle ja ennen kaikkea sen julkiselle muodolle, joka näytti ylivoimansa koronakriisin voitossa ja vähän vaatimattomammalla tavalla saattaessaan minut kondikseen, Viikilä sanoi.

Viikilä myös kiitti kirjallisuuspiirejä suopeasta suhtautumisesta aiheisiin, joista hän sanoi ”juuri ja juuri” uskaltaneensa kirjoittaa:

– Sydänleikkaukseen, kuolemanvaaraan, monimutkaisiin rakkauselämän kysymyksiin ja niin pois päin.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-voittajan päätti elokuvaohjaaja Zaida Bergroth.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian romaanillaan Mistä valo pääsee sisään (Otava) voittanut Anne-Maija Aalto korosti vuoropuhelun merkitystä.

– Maamme jakautuu usein vastakkaisiin leireihin. On mustavalkoista ajattelua, somekuplia, lähtökohtia, jotka vahvistavat entisestään ihmisten omia ennakko-oletuksia. Niihin on ymmärrettävästi helppo solahtaa. Keskustelua sen sijaan on vaikeampi käydä, Aalto sanoi

– Tässä teoksessa halusin kirjoittaa ihmisistä, jotka uskaltavat haastaa omat ennakkoluulonsa ja nähdä yksilöt leimojen takana. ihmisistä, jotka tekevät toisinaan vääryyttä ja virheitä, mutta eivät jää valintojensa vangiksi, vaan ovat valmiita myöntämään erehdyksensä ja ottamaan vastuun teoistaan, hän jatkoi.

Kategorian voittajan valitsi futuristi, tietokirjailija Perttu Pölönen.

