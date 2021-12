Koronan pikatestien löytäminen on epävarmaa kaupoista ja apteekeista – testejä pyritään saamaan myyntiin erityisjärjestelyin

Koronan kotitestien rajusti kasvanut kysyntä näkyy nyt sekä ruokakaupoissa että apteekeissa. Keskossa tähän havahduttiin jouluviikolla.

– Testejä myytiin jouluviikolla 80 kertaa enemmän kuin alkusyksyllä. Nyt on pandemian aikana ensimmäinen kerta, kun kotitestien myynnin kasvu on niin kovaa, että tuotepuutteita on esiintynyt, Keskon päivittäistavarakaupan johtaja Harri Hovi vastaa STT:lle sähköpostissa.

Myös S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho kertoo kotitestien myynnin olleen vilkasta koko jouluviikon.

– Tämän vuoksi osasta myymälöistä tuotteet ovat valitettavasti päässeet hetkellisesti loppumaan, Päällysaho toteaa S-ryhmän tiedotteessa.

Sekä kuluttajat että kauppa hamstraavat testejä

Keskon mukaan sen myymälöistä myytiin jouluviikolla lähes 200 000 testiä. Se on yli kaksi kertaa enemmän kuin viikkoa aiemmin.

– Myynnin kasvusta huolimatta koronan kotitestien saatavuus oli pitkään hyvä. Olemme tehneet suuria tilauksia niin pikaisilla toimitusajoilla kuin mahdollista, Hovi sanoo.

Tuotteiden kysyntää on kasvattanut myös testien hamstraaminen. Kesko toppuutteleekin asiakkaitaan ja kertoo, että toimituksia tehdään varastolle ja sieltä edelleen kauppoihin säännöllisesti.

– Suosittelemme, että testejä ostetaan vain omaan sen hetkiseen tarpeeseen, jotta mahdollisimman monen asiakkaan tarve pystytään täyttämään.

S-ryhmä toi tiistaiaamusta alkaen lisäerän pikatestejä myyntiin erityisjärjestelyin Prismojen infopisteisiin. Infopisteissä myytävät kotitestit ovat suomalaisille jo tutuksi tulleita Bosonin pikatestejä, mutta tästä täydentävästä erästä puuttuvat suomenkieliset pakkausmerkinnät.

– Myymme tätä täydennyserää vain Prismojen infopisteiltä, jotta saamme annettua asiakkaalle tulostetut erilliset suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet mukaan, Päällysaho kertoo.

Jouluviikon aikana kotitestejä myytiin S-ryhmän mukaan lähes 90 000. Pelkästään jouluaattona myytiin 20 000 testiä.

”Noin 60 prosenttia apteekeista vastasi, ettei testejä ole saatavissa”

Suomen Apteekkariliiton mukaan pikatestit ovat paikoitellen joistakin apteekeista hetkellisesti loppuneet.

Viestintäproviisori Elina Aaltonen kertoo, että pikatestien saatavuudessa on eri apteekeissa eroja. Useat apteekit ilmoittavat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa myyntiin saamista koronan pikatesteistä.

– Ilmeisesti myyntiin saadut erät ovat aika nopeasti saattaneet loppua joistain apteekeista. Kysyntä oli joulunpyhien aikaan niin kovaa, että apteekit odottavat tavarantoimittajilta täydennystä, Aaltonen kertoo STT:lle.

Apteekkariliitto kysyi joulun alla, 22. joulukuuta, apteekeilta koronan pikatestien saatavuuden tilannetta.

– Silloin vastaukset antigeenipikatestien saatavuudesta jakaantuivat siten, että puolet apteekeista vastasi kyllä ja puolet ei.

Joulunpyhien aikana ja jälkeen pikatestien saatavuus on mennyt huonompaan suuntaan.

– Nyt kyselyn vastaukset kertovat, että pikatestien saatavuuteen on selkeästi tullut haasteita. Noin 60 prosenttia apteekeista vastasi, ettei testejä ole saatavissa, ja noin 40 prosenttia vastasi kyllä.

Testien riittävyyttä vuoden alussa on vaikea arvioida

Apteekkariliiton arvion mukaan pikatestien kysyntää nosti sukulaisten kanssa vietetty joulu.

– Haluttiin testata ennen joulua, koska koronatilanne on niin dramaattisesti heikentynyt. Todennäköisesti kysyntä säilyy kovana, kun pikatestien ottamista suositellaan.

Pikatestien saatavuudesta ensi vuoden alkupuolella ei Suomen Apteekkariliitossa ole vielä tietoa.

– Sitä on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Siihen vaikuttaa epidemiatilanteen kehittyminen. Jos tulee hirveä kysyntäpiikki niin tavarantoimittajilla voi olla vaikeuksia vastata todella nopeasti kasvaneeseen kysyntään, joka jatkuu pitkään, Aaltonen sanoo.

Kyösti Suolanen

STT

