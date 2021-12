Koronanyrkki suosittelee kasvomaskin käyttöä myös ulkotapahtumissa

​Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä toivoo ryhtiliikettä kasvomaskien käytössä. Koronanyrkki ilmaisee huolensa tiistaina julkaistussa tiedotteessa.

– Ryhmä suosittelee suunenäsuojuksen käyttöä kaikkialla, jossa ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa sisä- tai ulkotiloissa, kun riittävää etäisyyttä ei pystytä pitämään. Suositus koskee myös rokotettuja henkilöitä, tiedotteessa todetaan.

– Maskien käytöllä osoitamme välittämistä muista ihmisistä. Se on myös helppo tapa suojata itseään ja läheisiään. Nyt joulun aikaan halumme varmasti jokainen toimia vastuullisesti, koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

Koronaviruksen omikronvariantti ei ole vielä levinnyt voimakkaasti Varsinais-Suomessa. Omikronvariantin aiheuttama koronatauti on todettu nyt kymmenellä henkilöllä maakunnassa.

– Ainakin vielä deltavariantti on meillä vallitseva koronan muoto, sanoo Pietilä tiedotteessa.

Viimeksi kuluneen kahden viikon ilmaantuvuusluku on 295. Se kertoo tartuntojen määrän 100000 asukasta kohden. Rokottamattomilla ilmaantuvuusluku on jo 1 250.

Varsinais-Suomessa on noin 40 000 rokottamatonta yli 12-vuotiasta. Rokottamattomien riski tartuntaan on nyt noin 8-kertainen verrattuna kahdesti rokotettuihin ja 17-kertainen kolmasti rokotettuihin nähden.

– Taudin saamisen riski on moninkertainen rokottamattomilla. He ovat myös suurin ryhmä sairaalaan joutuvista koronaan sairastuneista. Rokote suojaa hyvin nimenomaan sairaalahoitoa vaativalta taudilta. Rokote on siis ehdottoman suositeltava, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava erikoislääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa.

Maakunnan sairaaloiden kuormitus on hieman kasvanut viime viikosta.

Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaaloissa on 11 potilasta vuodeosastolla hoidossa ja 6 potilasta tehohoidossa. Kuntien terveyskeskuksissa on yli 20 koronapotilasta vuodeosastoilla.