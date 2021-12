Koronapotilaiden tehohoidossa selviydytty hyvin jouluna, uusia tartuntoja raportoitu perjantain jälkeen 3 649

Suomessa on raportoitu tänään 3 649 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lukuun sisältyvät perjantain jälkeen todetut tartunnat.

Sairaalahoidossa on 307 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 59.

Voimakkaasti kasvaneista koronatartuntamääristä huolimatta tehohoidossa on ollut joulun aikana rauhallista, eikä koronapotilaiden määrä ole noussut.

– Tänä aamuna tehohoidossa oli yhteensä 58 koronapotilasta ja tilanne on aika rauhallinen, kertoi anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta STT:lle maanantaina.

– Joulusta on selvitty hyvin, eikä ole ollut mitään dramaattisia käänteitä, hän kertoi.

Ennen joulua keskiviikkona tehohoidossa oli 61 potilasta.

Reinikaisen mukaan yli puolet, 29 tehohoidon potilasta, on Helsingin ja Uudenmaan alueen sekä Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan sairaaloissa. Henkilöstö on ollut riittävää, eikä potilaiden siirtoihin sairaaloiden välillä ole jouduttu turvautumaan.

Joulunpyhien sairastumiset heijastuvat tehohoitoon noin puolentoista, kahden viikon kuluttua.

STT

