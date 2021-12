Koronarajoitukset tiukkenivat Euroopassa joulun alla

Useat Euroopan maat ovat tiukentaneet koronarajoituksia joulun alla omikronmuunnoksen levitessä.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on varoittanut, että omikronista voi tulla koronaviruksen laajimmin levinnein muunnos tammikuun puoliväliin mennessä.

Hollantiin kuukauden pituinen sulkutila

Kovimmin rajoituksia tiukensi Hollanti, jossa pääministeri Mark Rutte ilmoitti kaikkien paitsi aivan välttämättömimpien kauppojen sekä ravintoloiden ja baarien sulkemisesta tammikuun puoliväliin saakka. Myös kaikki kulttuuritoiminta on keskeytetty sekä koulut suljettu ainakin tammikuun toiselle viikolle asti.

Joulupäivää lukuun ottamatta Hollanti on rajoittanut myös vieraiden lukumäärää kodeissa, kun ihmiset käyvät sukuloimassa ja ystävillä. Kodeissa saa vastaanottaa vain kaksi vierasta kerrallaan, paitsi pyhinä ja uutenavuotena, jolloin vieraita saa ottaa neljä kerrallaan.

– Voin nyt oikein kuulla koko Hollannin huokaisevan. On tasan viikko jäljellä jouluun, ja taas yhdestä joulusta tulee aivan erilainen kuin haluaisimme, Rutte sanoi.

Tanskassa rajoitettiin kulttuuririentoja

Tanska puolestaan sulki elokuvateatterit ja rajoitti kulttuuririentoja. Rajoitukset ovat voimassa neljä viikkoa sunnuntaista alkaen.

– Teattereiden, elokuvateattereiden ja konserttisalien on sulkeuduttava, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi perjantaina.

– Meidän on rajoitettava kaikkia sosiaalisia kontaktejamme, hän sanoi.

Ravintolat ja baarit pysyvät auki, mutta niiden on suljettava ovensa iltaisin yhdeltätoista ja anniskelu loppuu tuntia aiemmin.

Tanska oli luopunut kaikista rajoituksista syyskuussa. Marraskuussa maassa otettiin käyttöön koronapassit, ja nyt hallitus on nopeuttanut kolmansien rokotusten antamista kansalaisille ja aloittanut myös 5-11-vuotiaiden rokotukset.

Saksa otti käyttöön karanteenit matkustajille

Saksa puolestaan on tiukentanut matkustusrajoituksia. Sunnuntaiyöstä alkaen Britanniasta saapuvat luokitellaan riskialueelta saapuviksi, ja Britanniasta saapuvat, myös kahden rokoteannoksen saaneet joutuvat kahden viikon karanteeniin. Saksa on jo aiemmin määrännyt karanteeniin myös Ranskasta ja Tanskasta saapuvat rokottamattomat matkustajat.

Saksassa on laajasti käytössä koronapassi, eivätkä rokottamattomat pääse esimerkiksi ravintoloihin. Kasvomaskin käyttö on pakollista kaupoissa ja julkisessa liikenteessä.

Maan terveysministeri Karl Lauterbach varoitti Saksaa pian koettelevasta ”massiivisesta viidennestä aallosta”, jonka hän sanoi tulevan omikronin myötä. Hänestä sillä, aiheuttaako omikron lopulta vähemmän vakavan taudin kuin aiemmat muunnokset, ei ole merkitystä sairaanhoidon kannalta, koska muunnos leviää niin nopeasti ja oletettavasti paljon laajemmin.

Ranska aloittaa 5-11-vuotiaiden rokottamiset

Ranskan pääkaupungissa Pariisissa viranomaiset ilmoittivat, että ydinkeskustan uudenvuoden juhlatilaisuudet on peruttu.

Ranska myös aloittaa 5-11-vuotiaiden lasten rokottamisen keskiviikkona.

Maan terveysministeri Olivier Veran arvioi lauantaina, että nyt kymmenes kaikista uusista koronavirustartunnoista on omikronmuunnosta.

