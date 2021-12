Koronatartunta pakottaa Mazepinin karanteeniin – Haas joutuu yhdellä autolla F1-kauden päätöskilpailuun

Formula 1:n maailmanmestaruudesta kamppailevilla Max Verstappenilla ja Lewis Hamiltonilla on tavallista vähemmän kierroksella ohitettavia Abu Dhabissa iltapäivällä ajettavassa MM-sarjan päätöskilpailussa. Sarjan heittopussi Haas lähtee kilpailuun vain yhden kuljettajan voimin, kun tallin venäläiskuljettajalla Nikita Mazepinilla on todettu koronatartunta.

Saksalainen Mick Schumacher on Haasin ainoa kuljettaja päivän kilpailussa. Sääntöjen mukaan talli ei voinut korvata Mazepinia, koska tämä oli jo osallistunut kilpailun aika-ajoon.

– Nikita on ollut oireeton ja voi hyvin, mutta hänen täytyy vetäytyä eristyksiin ja noudattaa paikallisten terveysviranomaisten ohjeita, Haas ilmoitti.

– Haas-tiimi toivottaa Nikitalle hyvää vointia ja odotamme häntä takaisin radalle ensi kautta edeltävissä testeissä.

Eturivistä Abu Dhabin kilpailuun starttaa MM-sarjan kärkikaksikko Max Verstappen ja Lewis Hamilton. Verstappen lähtee Red Bullilla matkaan pehmeillä renkailla, ja Hamiltonin Mercedeksessä on keskikovin renkain.

Mercedes-tallin jättävä Valtteri Bottas kiihdyttää matkaan kuudennesta ja viimeiseen F1-kilpailuunsa starttaava Kimi Räikkönen 18. lähtöruudusta.

Molemmat mestaruudet ratkeavat

Verstappen ja Hamilton johtavat MM-sarjaa tasapistein 369,5 pisteellään. Verstappenilla on silti pieni etu, kun hän johtaa kauden voittotilastoa 9-8. Sen ansiosta hän voittaa mestaruuden kuljettajien päätyessä tasapisteisiin esimerkiksi molempien keskeyttäessä.

MM-sarjan kärkikaksikko on käynyt tasaista kamppailua läpi kauden. He ovat olleet kahdestaan kärkitiloilla viidessä edellisessä kilpailussa. Verstappen otti voitot Yhdysvalloissa ja Meksikossa, Hamilton Brasiliassa, Qatarissa ja Saudi-Arabiassa.

Kärkikaksikko on osunut kilpailutilanteissa toisiinsa useamman kerran kauden aikana.

Bottas sijoittuu MM-sarjassa kolmanneksi ja pyrkii varmistamaan Abu Dhabissa viidennen perättäisen merkkimestaruuden Mercedekselle yhdessä Hamiltonin kanssa. Mercedes johtaa sarjaa 28 pisteen erolla Red Bulliin.

Bottas siirtyy ensi kaudeksi Alfa Romeolle.

Räikkönen viimeistelee tilastonsa

Räikkönen hyvästelee sunnuntaina ennätyksellisen pitkän F1-uransa. Hän ajaa Abu Dhabissa 350. kilpailunsa, mikä on MM-sarjan ennätys. Hän on saavuttanut urallaan maailmanmestaruuden 2007, 21 osakilpailuvoittoa, 18 paalupaikkaa, 103 palkintosijoitusta ja 46 kilpailun nopeinta kierrosta.

Räikkönen aloitti F1:ssä kaudella 2001 Sauberilla. Maine kasvoi McLarenilla 2002-06, mutta mestaruutensa hän saavutti Ferrarin autolla.

Abu Dhabin gp alkaa Yas Marinan radalla kello 15 Suomen aikaa.

STT

