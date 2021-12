Koronatartuntojen ilmaantuvuus yhä nousussa, omikrontartuntoja varmistunut yhteensä 34

Koronatartuntojen kahden viikon ilmaantuvuus on edelleen noussut, kertovat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viime viikolla Suomessa todettiin yli 10 500 koronavirustapausta. Omikrontartuntoja on varmistettu yhteensä 34.

Kolmansien koronarokoteannoksien rokotukset ovat edenneet vauhdilla. Kolmas rokoteannos on annettu Suomessa noin 565 000 ihmiselle. Rokotusten edistymisestä kertoi THL:n ylilääkäri Otto Helve STM:n ja THL:n viikoittaisessa koronatilannekatsauksessa.

Sairaalahoidon kuormitus edelleen korkealla tasolla

Sosiaali- ja terveysministeriön johtavan asiantuntijan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan sairaalahoidon kuormitus koronaviruksen takia jatkuu korkeana. Erikoissairaanhoito on kuormittunut, mutta kuormitus ei ole kasvanut samaan tahtiin uusien tartuntojen kanssa.

Tehohoidossa tilanne on viime aikoina muuttunut niin, että tapauksia on enemmän Helsingin seudun ulkopuolella. Kuormitus on kasvanut etenkin Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireissä.

Voipio-Pulkki muistutti tiedotustilaisuudessa, että rokottamattoman henkilön riski saada vakava tauti on paljon rokotettua korkeampi.

STT

Kuvat: