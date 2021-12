Pikamaalin iskenyt Kotkaniemi ja ylivoimalla onnistunut Teräväinen tehoilivat Kingsin nurin

Jesperi Kotkaniemi ja Teuvo Teräväinen iskivät maalin mieheen, kun NHL-jääkiekkoliigan kärkijoukkueisiin kuuluva Carolina Hurricanes löi kotikentällään Los Angeles Kingsin selvästi 5-1. Kotkaniemi vei joukkueensa johtoon jo 37 sekunnin kohdalla maalinedushässäkästä tehden kauden seitsemännen maalinsa.

Montrealista täksi kaudeksi Carolinaan siirtynyt Kotkaniemi on noussut joukkueensa kakkosketjuun Teräväisen rinnalle, sillä myös Hurricanesin pelaajia on joutunut NHL:n koronaprotokollalistalle. 21-vuotias porilainen on kiittänyt vastuusta.

– Se (ketjunosto) tekee tietysti hyvää itseluottamukselle. Kiekollinen pelaamiseni on mielestäni parempaa, ja olen löytänyt pelaamiseeni varmuutta. Kaksi viimeistä peliä ovat olleet todella hauskoja, Kotkaniemi kuvaili Hurricanesin verkkosivuilla.

Teräväinen lisäsi Carolina-johdon toisessa erässä jo 4-0:aan Kotkaniemen ja Tony DeAngelon alustuksesta. Myös Teräväinen on tehnyt seitsemän osumaa tällä kaudella.

Hurricanes pelasi ottelussa muun muassa ilman suomalaista ykköstähteään Sebastian Ahoa, kapteeniaan Jordan Staalia ja venäläiskomeetta Andrei Svetshnikovia, jotka ovat liigan koronaprotokollalistalla. Listalle voi joutua esimerkiksi todetun koronatartunnan, altistumisen, oireiden tai karanteenin takia.

Stars palasi voittokantaan

Lähes kaikki NHL:n seurat ovat saaneet viime viikkoina osansa liigan koronakurimuksesta, mutta suomalaistäyteisen Dallas Starsin sairastupa on lähes tyhjä. Lauantaina Stars-sentteri Roope Hintz kirjasi kolme syöttöpistettä, kun Stars nujersi Chicago Blackhawksin jatkoajalla 4-3.

Starsin sankariksi nousi jatkoajalla ylivoimamaalin tehnyt John Klingberg, joka päätti samalla Dallasin viiden ottelun tappioputken. Starsin edellisestä ottelusta sairaustapauksen takia sivussa ollut puolustaja Miro Heiskanen palasi ottelussa kaukaloon.

Blackhawksin maalia vartioi Suomen MM-kultavahti Kevin Lankinen, joka torjui 35 laukausta.

Lauantain kierrokselta siirrettiin koronatilanteen takia kaikkiaan viisi ottelua: Minnesota-Florida, Montreal-Boston, Vancouver-Toronto, Colorado-Tampa Bay sekä Calgary-Columbus.

https://www.nhl.com/hurricanes/news/recap-canes-cruise-past-kings-5-1/c-329135608

Milja Rämö, Paavali Pastila

STT

Kuvat: