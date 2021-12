Koulutuskuntayhtymä maksaa rakentamislainoja etukenossa

Koulutuskuntayhtymä maksaa osan lainoistaan etuajassa kassaan kertyneillä varoilla. Kassassa rahaa ei kannat pitää. Kun viitekorot ovat negatiivisia, pankit perivät asiakkailta korkoa talletuksista.

– Lainasalkkumme on perua takavuosien isoista kiinteistöinvestoinneista. Korkotaso on laina-asiakkaallekin matala, mutta negatiivisten talletuskorkojen takia me maksamme siitä, että meillä on kassavaroja, selvittää Salon seudun koulutuskuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila.

Koulutuskuntayhtymän kassavarat olivat marraskuun lopussa 10,7 miljoonaa euroa. Yhtymän hallitus päätti tällä viikolla, että kaksi yhteensä 2,7 miljoonan euron lainaa maksetaan pois.

Kuntayhtymälle jää vielä yksi pitkäaikainen kiinteäkorkoinen 2,8 miljoonan euron laina.

Juhantilan mukaan kuntayhtymän taloutta on pyritty hoitamaan niin, että ”viimeiselle riville jää hiukan”. Sillä tavalla kassaan on kertynyt rahaa.

Pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriön budjettirahoituksella toimiva kuntayhtymä on saanut myös lisärahoitusta valtion lisätalousarvioista.

– Sillä on palkattu uusia opettajia ja ohjaajia.

Koulutuskuntayhtymä rahoitti velalla kiinteistöinvestointeja 2010-luvun alussa. Vuosina 2012–2014 tehtiin Hyvoninkadulla tilat sosiaali- ja terveysalalle ja Taitajankadulla auto- ja logistiikka-alalle ja rakennusalalle.

– Suurta rakentamista ei ole näköpiirissä. Kiinteistöjä pidetään yllä. Ensi vuonna esimerkiksi uusitaan Taitajankatu 6:n kattorakenteita.

– Investoimme jatkuvasti opetuksessa tarvittavaan kalustoon ja koneisiin. Niiden on oltava yhdenmukaisia työelämässä käytettävien kanssa, sanoo Juhantila.