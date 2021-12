Kreikan vesillä on sattunut kolme veneturmaa yhtä monen päivän aikana – turmissa kuollut kaikkiaan toistakymmentä ihmistä

Kreikassa Egeanmerellä on kuollut ainakin kolme ihmistä siirtolaisia kuljettaneen veneen upottua, kertoo Kreikan rannikkovartiosto. Tieto veneen uppoamisesta tuli perjantaina vain tunteja edellisen veneturman jälkeen.

Rannikkovartiosto kertoo pelastaneensa Paroksen saaren lähistöltä 57 ihmistä. Rannikkovartiosto löysi onnettomuuden jäljiltä kolme kuollutta ihmistä.

Perjantainen haaksirikko oli alueella jo kolmas veneturma yhtä monen päivän sisällä.

Aiemmassa torstai-iltana sattuneessa turmassa menetti henkensä 11 ihmistä. Vene kariutui pienelle saarelle Antikytheran saaren pohjoispuolella. Rannikkovartioston mukaan saarelta pelastettiin kaikkiaan 90 ihmistä, joiden joukossa oli 27 lasta.

Kymmeniä voi olla kateissa kumiveneturman jäljiltä

Keskiviikkona puolestaan siirtolaisia kuljettanut kumivene kaatui Folegandroksen saaren edustalla. Turmassa kuoli ainakin kolme ihmistä.

Kreikkalaisviranomaisten mukaan keskiviikkoisen turman jäljiltä on saatu pelastettua 13 ihmistä, kymmenien uskotaan olevan edelleen kateissa.

Rannikkovartioston edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että selviytyneet olivat antaneet keskenään ristiriitaisia tietoja. Joidenkin mukaan veneessä olisi ollut 32 ihmistä, kun taas toiset arvioivat lukeman olevan 50:n paikkeilla.

YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) mukaan Folegandroksen onnettomuus on Egeanmerellä tänä vuonna sattuneista pahin.

– Tämä haaksirikko on tuskallinen muistutus siitä, että ihmiset lähtevät edelleen hengenvaarallisille merimatkoille etsiäkseen turvaa, sanoi järjestön edustaja Adriano Silvestri.

Yli 2 500 Eurooppaan pyrkinyttä kuollut tai kadonnut merellä

Kreikan vesillä on ollut viime aikoina poikkeuksellisen paljon ihmissalakuljetusta. Toiminta ei ole ollut vastaavalla tasolla kuukausiin.

Rannikkovartiosto oli kohdannut aiemmin perjantaina veneen, jonka kyydissä oli ollut 92 ihmistä. Alus oli ajanut rannikolle Peloponnesoksen niemimaalla.

Veneeltä pakeni jalan kolme henkilöä, joita epäillään ihmisten salakuljettamisesta. Viranomaiset ottivat heidät myöhemmin kiinni.

UNHCR arvioi, että yli 2 500 ihmistä on kuollut tai kadonnut merellä tämän vuoden tammi-marraskuussa yritettyään päästä Eurooppaan.

EU:n alueelle saapui vuonna 2015 lähes miljoona ihmistä, jotka olivat tehneet tiensä Turkin lähellä sijaitseville Kreikan saarille. Valtaosa heistä oli Syyriasta lähteneitä pakolaisia.

STT

Kuvat: