Kuin satoja kertoja ennenkin – Jessica Kososen häkellyttävä ässäputki vauhditti Viestin 2000-luvun cup-putken jatkoa

LP Viestin keskiviikkoisen naisten lentopallo-ottelun ympärille oli rakennettu täysien satalukujen teemaa. Salolaisten Viestien historian 500:s SM-runkosarjavoitto varmistui, ja voiton toteutumisen tavassa oli paljon aiemminkin koettua. Ihan kuin juuri näin olisi tapahtunut jopa satoja kertoja ennenkin.

Tuttua on myös nähdä Viesti Suomen cupin välierässä. Näin on tapahtunut jok’ikinen vuosi 2000-luvulla.

Keskiviikon 3–0-voitto LP-Vampulasta tuli kaavalla, joka nähtiin edellisellä vuosikymmenellä niin kovin usein. Ensimmäisen erän kotijoukkue pelasi ilman ainuttakaan hyökkäys- ja vastaanottovirhettä.

Toisessa erässä vastustaja suoritti alkuun hyvin ja johti 15–10. Silti katsomossa harva tuskin jaksoi uskoa siihen, että LP-Vampula veisi erän voittoa siitäkään tilanteesta. Ei vienyt, eikä ollut lähelläkään. Merkittävä syy siihen oli Jessica Kososen viiden ässäsyötön putki.

Hetkinen, pysähdytään tähän. Viisi ässää peräkkäin ei sentään ollut tyypillistä edes niille 114 ottelun voittoputken saavuttaneille joukkueille kymmenkunta vuotta sitten. Kososella itsellään moinen syöttösarja saattaa olla tapahtunut viimeksi juniorivuosina.

Eikä kyse ollut siitä, että LP-Vampulan vastaanotto olisi kyseisissä tilanteissa erityisen pahasti sakannut. Hyppysyötöt olivat yksiselitteisesti laadukkaita ja painuivat useampaan kertaan todella tarkasti kentän kulmiin.

– Tämä on vieläkin minulle uusi syöttötyyli. Ässiä ei ole ehkä tullut ihan niin paljoa kuin aiemmin, mutta kokonaisuutena syöttäminen on mennyt ihan ok ja ollut parempi kuin viime kaudella, kuvaili keskiviikkona Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiöltä 1 500 euron apurahan saanut Kosonen.

LP Viestin pelaajat valtaavat ylipäätäänkin henkilökohtaisten tilastojen kärkisijoja. Pistepörssin ykköspaikkaa pitää Iina Andrikopoulou, ja ässäsyötöissä omilla kymmenluvuillaan on Anna Czakan, joka taistelee tällä hetkellä Roosa Laakkosen kanssa torjuntapisteiden kuningattaruudesta. Ässien top-kympissä on peräti neljä viestiläistä.

Viktoriia Tuchashviliä ei näissä tilastoissa näy, mutta kentällä näkyy sitten sitäkin enemmän. Joulukuun parhaan liigapelaajan tittelin tavoittelu marraskuisen seuraksi alkoi mitä mainioimmalla esityksellä.

Tässäpä tulikin lueteltua LP Viestin illan onnistujia. Lisää: Elena Becheva teki 20 vastaanottoa varsin hyvillä prosenteilla ilman virheitä ja hyökkäsi lähes 50 prosentin tehoin. Netta Laaksonen oli liberona totutun varma itsensä, ja Jenni Jantunen teki pisteen kuudessa hyökkäyksessä kymmenestä.

Menee siis puolentoista viikon takaisen LP Kangasala -ottelun toistamiseksi. LP Viesti teki erittäin vahvan joukkue-esityksen.

21.–23. tammikuuta Tampereella pelattavasta cupin finaaliturnauksesta tulee toisaalta mielenkiintoinen tapahtuma. LP Kangasala ja Pölkky ovat olleet alkukaudella niin sanotusti iskuetäisyydellä LP Viestiin, ja Hämeenlinnakin ehtii hankintojen osuessa vahvistua melkoisesti siihen mennessä.

Omalla tavallaan kiinnostava on tietysti myös ensi viikon torstaina Salohallissa pelattava Mestarien liigan kohtaaminen. Turkkilaista VakifBankia voi pitää perustellusti maailman parhaana joukkueena, vaikka se viime kauden Mestarien liigan finaalin hävisikin.

– Toivottavasti saadaan täysi Salohalli ja toivottavasti kaikki ymmärtävät, että nämä ovat ainutlaatuisia tilaisuuksia. Kukaan ei tiedä, onko suomalainen joukkue ensi kaudella Mestarien liigan lohkovaiheessa, huomauttaa LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

Eikä väärin olisi väittää VakifBankia luotsaavaa Giovanni Guidettia maailman parhaaksi valmentajaksi.

– Se valmennuspuoli on kivaa kohdata. Eikä LP Viesti ole koskaan vielä hävinnyt Guidettin valmentamalle joukkueelle, väläytti Lemminkäinen hieman yli 50 vuotta kehittynyttä huumoriaan.

LP Viesti viettää sunnuntaista tiistaihin leiriä Lohjan Kisakalliolla.

MESTARUUSLIIGA JA SUOMEN CUPIN PUOLIVÄLIERÄ

LP Viesti–LP-Vampula 3–0 (25–11, 25–18, 25–17)

LP Viestin pisteet/plusmiinus: Viktoriia Tuchashvili (passari) 3/+2, Jessica Kosonen 12/+7, Jenni Jantunen 7/+5, Anna Czakan 13/+6, Iina Andrikopoulou 11/+10, Saana Virtanen (passari) 2/+2, Elena Becheva 10/+8, Linnea Kuusela 2/+2. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti 60.

LP-Vampula: Pipsa Roivainen (passari) 0/0, Cassidy Baird 6/+2, Emilia Tyynismaa 0/-1, Samantha Rubal 5/+2, Marika Välimäki 3/+1, Kristiana Petrova 9/-3, Laura Laukkanen 4/+2, Julia Seikkula 3/-1, Elvita Dolotova (passari) 1/+1. Libero Mia-Maria Jokisen vastaanottoprosentti 22.

Hyökkäysprosentti: 48–35

Vastaanottoprosentti: 51–27

Torjuntapisteet: 7–3

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 12–1/10–9

Tuomarit: Mira Cavén ja Jarmo Kuusisto

Yleisöä: 496

SSS-pistekilpailu: Tuchashvili 3, Czakan 2, Kosonen 1.

Pistekilpailun tilanne: Andrikopoulou ja Tuchashvili 11, Czakan 6, Kosonen 5, Becheva 4, Laaksonen ja Virtanen 2, Kuusela 1.

OHO!

LP Viesti, LP Kangasala ja Pölkky ovat edelleen hävinneet vain toisilleen, kun runkosarjasta on pelattu noin puolet.

LP Viestin seuraava ottelu: to 9.12. Mestarien liigaa, LP Salo–VakifBank kello 19 Salohallissa.