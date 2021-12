Kunhan kausi saataisiin pelattua, olisivat Viestin A-pojat mestariehdokkaita

Salon Viestin A-poikien, kuten niin monen muunkin ensisijainen toive on, että SM-mitalit saataisiin tällä kaudella ratkottua. Koronavirus on vienyt kahden edellisen kauden SM-juniorisarjat mennessään niin, ettei ratkaisuotteluita ole päästy pelaamaan.

Viesti on varmasti varteenotettava joukkue siinä vaiheessa, jos ja toivon mukaan kun finaaliturnaus keväällä ohjelmassa on. Se kävi lauantaina hakemassa kaksi vaivatonta 3–0-voittoa VaLePan järjestämästä A-poolin turnauksesta.

Matkassa oli seitsemän pelaajaa, kun nuorimmat pojat edustavat viikonloppuna Suomea Tanskassa pelattavassa poikien EM-karsintaturnauksessa.

– Pojat hoitivat pelit niin kuin Kuortaneella opiskelevien pitääkin hoitaa, kuvaili päävalmentaja Juha Kontio päivän antia.

Joukkueen runko koostuu pitkään yhdessä pelanneista pojista, jotka olisivat ilman koronaa epäilemättä saavuttaneet nykyistä enemmän eri ikäluokkien SM-mitaleita. Vuonna 2005 syntyneet Nooa Marttila, Samuel Salminen ja Paavo Ristiniemi liittyivät mukaan täksi kaudeksi.

– Varmasti mestaruus on ihan realistinen tavoite. On tietysti todella vaikeaa arvioida, minkälaisilla kokoonpanoilla muut joukkueet aikanaan keväällä ovat. Meidän vahvuutemme on varmasti se, että monet pojat tuntevat toisensa monien vuosien ajalta, Kontio puntaroi.

Seuraava A-poolin turnaus on määrä pelata tammikuun viimeisenä viikonloppuna.